Ani­ja val­la­va­lit­sus kor­ral­das kon­kur­si aren­dus­juh­i leid­mi­seks, ku­na se­ni­ne aren­dus­juht Mee­li Kuul lah­kus, te­ma vii­ma­ne töö­päev oli 26. au­gus­t. Mee­li Kuul põh­jen­das, et Ani­ja val­la­va­lit­su­se pal­gad on Har­ju­maa oma­va­lit­sus­tes ühed ma­da­la­mad. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue aren­dus­ju­hi leid­mi­seks kon­kur­si, kan­di­daa­te on 5, sellel nä­da­lal hak­kab val­la­va­lit­sus lä­bi vii­ma vest­lu­si. Mee­li Kuul asub töö­le Kuu­sa­lu val­la­va­lit­su­se aren­dus­ju­hi­na.