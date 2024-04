Ani­ja val­la­va­lit­sus keh­tes­tas val­la koo­lieel­se­tes­se las­te­asu­tus­tes­se vas­tu­võt­mi­se ja sealt väl­jaar­va­mi­se uue kor­ra.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et uue kor­ra va­ja­dus tu­le­nes rii­gi­koh­tu la­hen­dist, mil­le ko­ha­selt on põ­hi­sea­dus­vas­ta­ne an­da las­te­le jär­je­kor­ra alu­sel las­teaia­koh­ti.

„Rii­gi­koh­tu ot­su­se ko­ha­selt ei to­hi oma­va­lit­su­sed oma mää­ru­se­ga pii­ra­ta las­teaia­ko­ha saa­mi­se õi­gust. Val­la­va­lit­sus peab and­ma las­teaia­ko­ha kõi­gi­le poo­le­tei­se- ku­ni seits­meaas­tas­te­le las­te­le, kel­le va­ne­mad se­da taot­le­vad. Se­da tu­leb te­ha mõist­li­ku aja jook­sul, õi­gus­kants­ler on sel­leks de­fi­nee­ri­nud kaks ka­lend­ri­kuud,“ üt­les Tii­na Si­lem.

Sü­gi­sel saa­tis õi­gus­kants­le­ri esin­da­ja Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le kir­ja, mil­les pa­lus sel­gi­tu­si las­teae­da­de kor­ra sä­te­te koh­ta. Ta juh­tis tä­he­le­pa­nu rii­gi­koh­tu ot­su­se­le, mil­le­ga tun­nis­ta­ti põ­hi­sea­du­se­vas­ta­seks ja keh­te­tuks Rae val­la­va­lit­su­se mää­ru­ses lau­se, mis koh­tu hin­nan­gul vä­lis­tas las­teaia­ko­ha and­mi­se lap­se­va­ne­ma­te­le, kel­lel on sel­leks koo­lieel­se las­tea­su­tu­se sea­du­se jär­gi õi­gus. Sea­du­se ko­ha­selt peab oma­va­lit­sus ta­ga­ma kõi­gi­le 1,5-7aas­tas­te­le las­te­le, kel­le elu­koht on sel­le oma­va­lit­su­se ter­ri­too­riu­mil ja üh­tib vä­he­malt ühe va­ne­ma elu­ko­ha­ga, või­ma­lu­se käia tee­nin­dus­piir­kon­na las­tea­su­tu­ses, kui va­ne­mad se­da soo­vi­vad.

Õi­gus­kants­ler soo­vis tea­da, kui­das Ani­ja val­la­va­lit­sus ra­ken­dab oma las­teae­da­des­se võt­mi­se kor­ra sä­tet, mis näeb et­te, kui las­teaia vas­ta­vas rüh­mas puu­dub va­ba koht, re­gist­ree­ri­tak­se laps va­ne­ma aval­du­se alu­sel las­teaia­ko­ha taot­le­ja­na jär­je­kor­da. Li­saks soo­vi­ti and­meid, kui pal­ju esi­ta­ti las­teaia­ko­ha taot­lu­si 2023/2024. õp­peaas­taks ja mi­tu last said las­teaia­ko­ha.

Val­la­va­nem Rii­vo Noor vas­tas õi­gus­kants­le­ri­le, et Ani­ja val­la las­teaiad ei ole keel­du­nud lap­si vas­tu võt­mast, küll aga, kui lap­se­va­ne­mad ee­lis­ta­vad kind­lat las­teaia­ma­ja, võib laps jää­da oo­te­le, ku­ni tal­le so­bi­vas ma­jas koht va­ba­neb. Ta li­sas, kui poo­le­tei­seaas­ta­se lap­se va­nem on tei­nud taot­lu­se, et saa­da sü­gi­sel las­teaia­koht, kuid ot­sus­tab lap­se las­teae­da tuua va­rem, kui rüh­mad on ju­ba komp­lek­tee­ri­tud, võib tek­ki­da ras­ku­si lap­se vas­tu­võt­mi­sel.

2023.-2024. õp­peaas­taks esi­ta­ti Ani­ja val­las ko­ha­taot­lus 83 lap­se­le, neist ko­ha said 77, viis lapseva­ne­mat loo­bu­sid ko­hast või lük­ka­sid sel­le vas­tu­võt­mist aas­ta võr­ra eda­si, 1 laps jäi oo­te­le, kui koht va­ba­neb tal­le so­bi­vas ma­jas.

Möö­du­nud nä­da­lal keh­tes­ta­tud Ani­ja val­la koo­lieel­se­tes­se las­tea­su­tus­tes­se vas­tu­võt­mi­se ja sealt väl­jaar­va­mi­se kor­ras ei ole enam las­teaia­koh­ta­de osas jär­je­kor­ra pi­da­mist ega las­te eelis­ta­mist las­tea­su­tus­se võt­mi­sel. Uue kor­ra jär­gi võe­tak­se Ani­ja val­la las­teae­da­des­se ala­tes 1 aas­ta ja 6 kuu va­nu­seid koo­lieast noo­re­maid lap­si, kel­le elu­ko­ht koos vä­he­malt ühe va­ne­ma­ga on rah­vas­ti­ku­re­gist­ri and­me­tel Ani­ja vald. Va­ba­de koh­ta­de ole­ma­so­lul võe­tak­se las­teae­da­des­se ka teis­te oma­va­lit­sus­te sis­se­kir­ju­tu­se­ga lap­si. Sel­li­sel ju­hul le­pi­tak­se arv­le­mi­ne te­ge­vus­ku­lu osas kok­ku lap­se elu­ko­ha­järg­se oma­va­lit­su­se­ga.

Lap­se las­teae­da vas­tu­võt­mi­seks peab va­nem esi­ta­ma aval­du­se las­tea­su­tu­se di­rek­to­ri­le. Kui va­ne­ma ee­lis­ta­tud las­teaia­ma­jas puu­dub vas­ta­vas va­nu­se­rüh­mas va­ba koht ning va­nem keel­dub tei­ses las­teaia­ma­jas pa­ku­ta­vast ko­hast, re­gist­ree­ri­tak­se laps va­ne­ma soo­vil ja aval­du­se alu­sel jär­je­kor­da. Kui va­nem ei soo­vi ko­he oma lap­se­le las­teaias koh­ta, jääb laps las­tea­su­tu­se jär­je­kor­da va­ne­ma aval­du­sel mär­gi­tud täh­ta­ja­ni.

Kui va­nem soo­vib lap­se­le koh­ta ala­tes järg­mi­sest õp­peaas­tast, tea­tab las­teaia di­rek­tor hil­je­malt sa­ma ka­lend­riaas­ta 1. juu­niks va­ne­ma­le lap­se las­tea­su­tu­se ni­me­kir­ja kand­mi­sest. Saa­dud tea­ti­se alu­sel all­kir­jas­tab lapseva­nem las­te­asu­tu­se­ga kok­ku­lep­pe ko­ha ka­su­ta­mi­se al­gu­sa­ja koh­ta, tea­tab kir­ja­li­kult ko­hast loo­bu­mi­sest või soo­vist koh­ta aju­ti­selt mit­te ka­su­ta­da. Va­nem, kes ei ole täht­­ajaks tea­ta­nud ko­ha ka­su­ta­mi­se al­gu­sae­ga, loe­tak­se ko­hast loo­bu­nuks. Lap­sed, kes lä­he­vad las­teae­da õp­pe- või ka­lend­ri­aas­ta al­gu­ses, ja­gab di­rek­to­ri rüh­ma­des­se hil­je­malt iga aas­ta 30. juu­niks.