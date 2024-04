Möö­du­nud nä­da­lal oli ka­hel päe­val Las­te­ta­re las­teaia ja ka­hel päe­val Keh­ra rah­va­ma­ja saal las­teaia­lap­si täis – toi­mus tra­dit­sioo­ni­li­ne Ani­ja val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val. Fes­ti­va­li ka­vas olid Las­te­ta­re ja Le­pa­trii­nu las­teae­da­de las­telt ja õpe­ta­ja­telt kok­ku 8 näi­te­män­gu, kuid nel­ja päe­va jook­sul eten­da­ti seit­set, sest üks eten­dus jäi peao­sa­li­se hai­ges­tu­mi­se tõt­tu ära. Ala­ve­re Mõm­mi­la las­teaia lap­sed, kes on eel­mis­tel aas­ta­tel sa­mu­ti osa­le­nud, tä­na­vu Keh­ras­se fes­ti­va­li­le ei sõit­nud. Nen­de eten­du­sed sal­ves­ta­tak­se ning vi­deod saa­de­tak­se teis­te­le las­teae­da­de­le vaa­ta­mi­seks.

Tä­na­vu­ne, ar­vult 8. fes­ti­val al­gas es­mas­päe­val, 8. ap­ril­lil Las­te­ta­re saa­lis Le­pat­rii­nu las­teaia Nae­rut­rii­nu­de rüh­ma eten­du­se­ga „Päi­kest ot­si­mast“. Lap­sed män­gi­sid loo­mi, kes koos abi­lis­te­ga ot­si­sid päi­kest ja lõ­puks leid­sid.

Esi­me­se fes­ti­va­li­päe­va tei­ne eten­dus oli „Jus­si­ke­se seik­lu­sed Ani­ja val­las“. See oli ins­pi­ree­ri­tud raa­ma­tust „Jus­si­ke­se 7 sõp­ra“. Las­te­ta­re õp­pe­ala­ju­ha­ta­ja Kat­rin Alt­sepp sel­gi­tas, et nen­de las­teaias on käes­­­ole­va õp­peaas­ta üks ees­märk õp­pi­da tund­ma oma ko­du­kan­ti. Sii­li­ta­re rühm te­gi sel­leks pu­huks koos va­ne­ma­te­ga ma­ket­te Keh­ra olu­lis­test hoo­ne­test, mi­da oma la­vas­tu­ses tut­vus­ta­ti.

Tei­si­päe­val ja kol­ma­päe­val, kui oma näi­den­deid esi­ta­sid koo­liee­li­ku­te rüh­mad, toi­mu­sid eten­du­sed Keh­ra rah­va­ma­ja la­val. Las­te­ta­re Pää­su­ta­re rühm eten­das tun­tud las­te­lau­lust ins­pi­ree­ri­tud tük­ki „Ron­gi­sõit“, Le­pat­rii­nu Rõõ­mut­rii­nud „Lu­gu kon­nast, kes tah­tis saa­da eu­ro­laul­jaks“. Näi­te­män­gu pea­te­ge­la­ne pa­lus lin­du­delt nõu, kui­das pää­se­da Eu­ro­vi­sioo­ni lau­lu­võist­lu­se­le, kuid hoo­li­ma­ta õpe­tus­test ei suut­nud konn lin­du­de moo­di laul­da.

Kol­ma­päe­val män­gis Las­te­ta­re Män­ni­ta­re kee­le­kümb­lus­rühm „Hiir ot­sib vär­ve“ ning Le­pat­rii­nu las­teaia õpe­ta­jad koos kol­me lap­se­ga oma ver­sioo­ni „Jus­si­ke­se 7 sõb­rast“.

Nel­ja­päe­val oli Las­te­ta­re las­teaias kü­las tea­ter Sõ­ber ning ree­del jät­kus Las­te­ta­res Ani­ja Val­la Las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­val. Esi­me­se­na toi­mu­ma pi­da­nud Le­pat­rii­nu Päi­ke­set­rii­nu­de eten­dus „Ju­tu­mem­me pril­lid“ jäi ära ning toi­mub käe­so­le­val nä­da­lal. Las­te­ta­re kee­le­koh­vi­ku õpe­ta­jad esi­ta­sid pa­ber­nuk­ku­de­ga män­gi­des „Ük­si­ku kar­tu­li“ loo And­rus Ki­vi­rä­hi raa­ma­tust „Ka­ka ja ke­vad“.

„Meie las­teae­da­de di­rek­tor Pi­ret Tis­lar kor­ral­dab ees­ti keelt õp­pi­da soo­vi­va­te­le õpe­ta­ja­te­le kee­le­koh­vi­kut. Sel­les näi­den­dis osa­le­sid­ki kee­le­koh­vi­ku al­ga­ja­te rüh­mas õppijad,“ sel­gi­tas Kat­rin Alt­sepp.

Ta kin­ni­tas, et las­te­le teat­ri­fes­ti­val vä­ga meel­dib, nii näi­del­da kui teis­te eten­du­si vaa­da­ta. Rah­va­ma­jas oli eten­du­si vaa­ta­mas ka las­te ema­sid-isa­sid ja va­na­va­ne­maid. Mõ­ned rüh­mad män­gi­vad oma eten­du­si va­ne­ma­te­le ema­de­päe­va­peol.

Val­la las­teae­da­de teat­ri­fes­ti­va­li idee au­tor ja va­ra­sem kor­ral­da­ja oli Las­te­ta­re too­na­ne õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Ma­ret Ki­vis­tu. Esi­me­ne fes­ti­val toi­mus 10 aas­tat ta­ga­si, 2014. aas­tal. Ko­roo­na-aas­ta­tel se­da ei toi­mu­nud, kuid möö­du­nud aas­tal tra­dit­sioon taa­se­lus­ta­ti. Kõik tä­na­vus­tes näi­te­män­gu­des osa­le­nud said tä­nu­kir­ja ning maius­tu­si.