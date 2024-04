Anija vallas avatakse juulis vähemalt 10 lapse korral esmakordselt lasteaia valverühm

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu muu­tis möö­du­nud nel­ja­päe­val, 21. märt­sil toi­mu­nud is­tun­gil koo­lieel­se­tes las­tea­su­tus­tes lapse­va­ne­ma­te kae­ta­va­te ku­lu­de kat­mi­se kor­da. Mää­ru­se muu­da­tu­sed on seo­tud pea­mi­selt sel­le­ga, et su­vel saaks val­la las­te­ae­da­des ava­da val­ve­rüh­ma.

Abi­val­la­va­nem Tii­na Si­lem sel­gi­tas, et kui se­ni on Ani­ja val­la las­teaiad ol­nud juu­li­kuus su­le­tud, siis Keh­ra osa lap­se­va­ne­maid on and­nud tea­da, et soo­vi­vad ka sel ajal lap­se las­teae­da tuua. Kõi­ge suu­rem mu­re ole­vat te­ha­se töö­ta­jail, kes ei saa su­vel pe­re pea­le jär­jest ne­li nä­da­lat puh­kust võt­ta.

„Ku­na ka lap­sed pea­vad saa­ma pu­ha­ta, mit­te 12 kuud aas­tas las­teaias käi­ma, pa­ku­me komp­ro­mis­si, et las­teaed on juu­lis ava­tud kaks nä­da­lat. Val­ve­rüh­ma ava­me Keh­ras Las­te­ta­re las­teaias, kuid sin­na saa­vad oma lap­sed tuua val­la kõi­gist las­teaia­ma­ja­dest va­ne­mad, kel­lel on sel­leks va­ja­dus ja soov. Ole­me val­ve­rüh­ma või­ma­lu­sest rää­ki­nud ka Ala­ve­re ja Aeg­vii­du las­teaia hoo­le­ko­gu­des, seal on sel­le vas­tu hu­vi ol­nud pi­gem lei­ge,“ sõ­nas Tii­na Si­lem.

Las­teaia­rühm ava­tak­se 1.-14. juu­li­ni, kui sin­na on ko­ha­soov vä­he­malt 10 lap­se­le. Kui soo­vi­tak­se koh­ti väik­se­ma­le ar­vu­le las­te­le, val­ve­rüh­ma ei ava­ta.

Vo­li­ko­gu kin­ni­tas su­vi­se val­ve­rüh­ma ühe kuu osa­lus­ta­suks 13 prot­sen­ti jooks­va aas­ta töö­ta­su alam­mää­rast ehk käe­so­le­val aas­tal 106,60 eu­rot. Val­la las­teae­da­de ta­va­pä­ra­ne ko­ha­ta­su on sõl­tu­valt las­te ar­vust pe­res ku­ni 6,5 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk tä­na­vu mak­si­maal­selt 53 eu­rot kuus. Val­ve­rüh­mas eri­sust ei teh­ta ning kuna kohatasu arvestatakse kuupõhiselt, tuleb lap­se eest maks­ta 106,6 eu­ro suu­rust ko­ha­ta­su.

„Val­ve­rühm on kal­lim, sest sel­le ava­mi­se­ga kaas­ne­vad ku­lud on märk­sa suu­re­mad. Kui rüh­ma tu­leb küm­me last, saa­me tu­lu 1066 eu­rot, kuid val­la ku­lu val­ve­rüh­ma­le on üle 3000 eu­ro,“ sel­gi­tas abi­val­la­va­nem.

Toi­du­ra­ha ar­ves­tus käib val­ve­rüh­mas ta­va­pä­ra­selt, las­teaia­las­te söök val­mis­ta­tak­se ka juu­lis Keh­ra güm­naa­siu­mi söök­las: „Ko­ha­ta­su tu­leb maks­ta ka siis, kui laps pool­tel päe­va­del val­ve­rüh­mas ei käi. Toi­du­ra­ha ei pea ta­su­ma, kui va­nem an­nab eel­mi­sel päe­val tea­da, et laps järg­mi­sel päe­val ei tu­le. Kui on õp­peaas­taks saa­dud toi­du­ra­ha soo­dus­tus, keh­tib see ka val­ve­rüh­mas.“

Tei­si­päe­val, 26. märt­sil võt­tis Ani­ja val­la­va­lit­sus vas­tu kor­ral­du­se, mil­les on öel­dud, et lap­se­va­ne­mad, kes soo­vi­vad oma last pan­na juu­lis ka­heks nä­da­laks val­ve­rüh­ma, pea­vad hiljemalt 30. aprillil esitama valla haridusspetsialistile soovi­aval­du­se. Kui sel­leks ajaks on val­ve­rüh­ma tu­le­mas vä­he­malt 10 last, saa­dab val­la­va­lit­sus va­ne­ma­te­le et­te­mak­su­ar­ve, mis tuleb tasuda hiljemalt 12. mail.

Raa­si­ku val­las käib veel kü­sit­lus

Raa­si­ku val­la las­teae­da­des on vii­mas­tel aas­ta­tel juu­li­kuus ol­nud val­ve­rühm ning see on töö­ta­nud kor­da­möö­da Aru­kü­la ja Raa­si­ku las­teaias. Tä­na­vu­sest val­ve­rüh­ma ava­mi­sest kõ­nel­di val­la­va­lit­su­se 11. märt­si is­tun­gil. Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­lis­ti Kai Si­ni­sa­lu sõ­nul on tee­mat aru­ta­tud kõi­ki­de las­teae­da­de hoo­le­ko­gu­des ning hoo­le­ko­gud toe­ta­vad val­ve­rüh­ma ava­mist.

Val­la­va­lit­sus ot­sus­tas, et val­ve­rühm ava­tak­se ju­hul, kui koh­ti soo­vi­tak­se kok­ku vä­he­malt 10 lap­se­le.

„Te­gi­me las­teae­da­de­le val­ve­rüh­ma koh­ta kir­ja, mis saa­de­ti va­ne­ma­te­le. Märt­si lõ­pu­ni on neil ae­ga vas­ta­ta, pä­rast se­da val­la­va­lit­sus ot­sus­tab, kas rühm ava­tak­se,“ lau­sus Kai Si­ni­sa­lu.

Kui­gi Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool ei toe­ta val­ve­rüh­ma ava­mist oma ma­jas, sest neil po­le sel­leks pii­sa­valt suu­ri ruu­me ja per­so­na­li, tu­leb tä­na­vu las­teae­da­de val­ve­rühm vä­he­malt 10 lap­se kor­ral Pi­ka­ve­res: „Aru­kü­la las­teae­da on su­veks pla­nee­ri­tud ven­ti­lat­sioo­ni re­mont, Raa­si­ku las­teaias oli val­ve­rühm möö­du­nud aas­tal. See­tõt­tu ot­sus­tas val­la­va­lit­sus, et ju­hul, kui val­ve­rühm ava­tak­se, siis kind­las­ti Pi­ka­ve­res.“

Ha­ri­dus- ja kul­tuu­ris­pet­sia­list li­sas, et see po­le lap­se­va­ne­mai­le kind­las­ti mu­gav, kuid su­vi­ne val­ve­rühm ei ole­gi mõel­dud mu­ga­vus­tee­nu­se­na, pi­gem va­ne­mai­le, kel­lel on hä­das­ti va­ja laps juu­lis las­teae­da viia: „Va­ne­mad on kü­si­nud, kas val­la­va­lit­sus or­ga­ni­see­rib Raa­si­kult või Aru­kü­last las­te­le trans­por­di Pi­ka­ver­re. Bus­si me kind­las­ti käi­ma ei pa­ne, te­gu on las­teaia­las­te­ga ning nen­de las­teae­da vii­mi­ne on va­ne­ma­te kor­ral­da­da. Nii on kir­jas ka las­teae­da­de ko­du­kor­da­des.“

Kui val­ve­rühm ava­tak­se, siis ko­gu juu­liks, ko­ha­ta­su ja toi­du­ra­ha tu­leb sel­le eest ta­su­da sa­mas mää­ras kui muul ajal, kuid need tu­leb val­ve­rüh­ma eest ta­su­da täies ula­tu­ses et­te­mak­su­na. Raa­si­ku val­la las­teae­da­de ko­ha­ta­su on 10 prot­sen­ti alam­pal­gast ehk 82 eu­rot, kui lap­se mõ­le­mad va­ne­mad või ük­sik­va­nem on Raa­si­ku val­la ko­da­ni­kud.

Kuu­sa­lu val­las su­vi­ne val­ve­rühm üheksandat kor­da

Kuu­sa­lu val­las ava­ti las­teaia val­ve­rühm juu­li­kuus esi­mest kor­da 2016. aas­tal lap­se­va­ne­ma­te soo­vil ning on sel­lest ajast ol­nud kõi­gil su­ve­del, tä­na­vu ava­tak­se üheksandat kor­da.

Kesk­mi­selt on su­vi­se val­ve­rüh­ma ni­me­kir­jas ol­nud paar­küm­mend last. Nen­de va­ne­mad va­li­vad, mil­lis­tel nä­da­la­tel lap­sed juu­li­kuus las­teaia val­ve­rüh­mas käi­vad. Su­vi­ne val­ve­rühm on Kuu­sa­lu Jus­si­ke­se ja Kiiu Kii­ge­põn­ni las­teaias, esi­me­sed kaks nä­da­lat ühes ja järg­mi­sed kaks nä­da­lat tei­ses ning se­da jär­je­kor­da va­he­ta­tak­se igal aas­tal.

Va­rem tu­li su­vi­se val­ve­rüh­ma eest maks­ta sa­ma ko­ha­ta­su, mis oli muu­del kuu­del. Ala­tes sep­temb­rist 2022 ei pea Kuu­sa­lu val­la sis­se­kir­ju­tu­se­ga va­ne­mad val­la las­teae­da­des oma las­te eest ko­ha­ta­su maks­ma, keh­tib 20 eu­ro suu­ru­ne õp­pe­ta­su. Nii on ka su­vi­ses val­ve­rüh­mas. Söö­gi­ra­ha on veidi kal­lim – 2,50 eu­rot ko­ha­lol­dud päe­va koh­ta.

Kuu­sa­lu val­la juh­ti­va ha­ri­duss­pet­sia­listi Anu Kirs­ma­ni sõ­nul oli alg­selt ka­vas viia su­vi­ne val­ve­rühm aeg-ajalt ka Kol­ga las­teae­da, kuid ena­mik su­vi­se rüh­ma lap­si on Kuu­sa­lu ja Kiiu kan­dist ning leiti, et see pole mõistlik..