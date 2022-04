Kol­mel aas­tal Ani­ja val­la pa­ri­maks et­te­võt­teks va­li­tud Aeg­vii­du res­to­ran Va­na Wak­sal andis tea­da, et lõ­pe­tab te­ge­vu­se.

Li­gi ne­li aas­tat Aeg­vii­dus te­gut­se­nud res­to­ra­ni Va­na Wak­sal Fa­ce­boo­ki le­hel il­mus pü­ha­päe­val oma­ni­ke Pi­ret ja Ke­vin Pur­cel­li tea­de, et sul­ge­vad pe­re­res­to­ra­ni ala­tes juu­li­kuust. Nad kir­ju­ta­sid, et tões­ta­sid en­da­le, res­to­ra­ni ava­mi­ne oli Aeg­vii­du­le olu­li­ne ning nad võe­ti seal ava­sü­li vas­tu, nad on res­to­ra­ni pi­da­mist nau­ti­nud, kuid elus on tööst veel täht­sa­maid as­ju.

„Meie elus on vä­ga olu­li­sed meie arm­sad lap­sed ja en­da ter­vis. Elu tu­leb ela­da oma pe­re­le, et las­tel oleks nen­de elu­teel kõr­val ema ja isa,“ kir­ju­ta­sid nad.

Pi­ret Pur­cell üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et ot­sus res­to­ra­ni sul­ge­mi­sest ei ol­nud ker­ge. Suu­re sü­da­me­va­lu­ga sün­di­nud ot­sus võe­ti vas­tu paar kuud ta­ga­si ning eel­kõi­ge oma kol­me koo­liea­li­se lap­se hu­ve sil­mas pi­da­des. Ta sel­gi­tas, et ka­he­ke­si res­to­ra­ni pi­da­mi­se­le on ku­lu­nud nii te­ma kui abi­kaa­sa suur osa ener­giast ja ajast.

Loe pikemalt 13. aprilli Sõnumitoojast.