Anija mõisa valitsejamajja kavandatakse majutuskohta

Sihtasutus Anija Mõisa Haldus on tellinud projekti Anija mõisa härrastemaja kõrval asuva valitsejamaja renoveerimiseks.

„Esmane soov ja vajadus on, et see ilus barokne maja saaks päästetud. Praegu lihtsalt seisab ja laguneb ning on juba varisemisohtlik,“ ütles Anija mõisa tegevjuht Ülle Daut.

Valitsejamaja on Anija mõisakompleksi hoonetest kolmas ja viimane, mis kuulub Anija Mõisa Haldusele, teised on erakätes: „Ait ja mõisa häärber on restaureeritud, valitsejamaja on oma järge oodanud. Üle-eelmisel aastal hakkasime mõtlema, mida sellega peale hakata.“

Viimased aastakümned tühjana seisnud hoonet kutsuti nõukogude ajal rahvasuus vaestemajaks. Tookord olid seal korterid, elanikud ehitasid omatahtsi vaheseinu ja laudadest panipaiku.

„Kogu katusealune on selliseid bokse täis. Mõnes toas on ka veel vanad raudvoodid, viinapudelid ja kaltsuhunnikud. Eterniidist katus on peal ja kaitseb hoonet, kuid seest on see ikkagi täiesti amortiseerunud,“ kirjeldas Ülle Daut.

Et valitsejamajale kasutust leida, viidi läbi turu-uuring, mis andis kinnitust, et vaja oleks majutuskohta: „Lähikonnas ei ole ülemäära palju korralikke ja ruumikaid majutusasutusi. Ka Anija mõisas pulmade pidamisest on mõned paarid loobunud selle tõttu, et meil pole pakkuda majutust. Majutusvõimalus annab võimaluse rentida mõisa mitmepäevasteks seminarideks, laululaagriteks, firmade strateegiapäevadeks või muudeks ööbimistega väljasõitudeks.“

Muinsuskaitse eritingimuste põhjal tellis Anija mõisa sihtasutus ASilt Restor valitsejamaja majutuskohaks renoveerimise eskiisprojekti. Ka eelprojekti hanke võitis Restor.

