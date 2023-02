Ees­ti Tu­ris­mi- ja Rei­si­fir­ma­de Liit (ETFL) esi­tas Ani­ja mõi­sa „Aas­ta Tu­ris­miob­jek­ti 2022“ no­mi­nen­diks koos Rah­vu­soo­peri Es­to­nia ning Ra­dis­son Col­lec­tion Ho­teliga. „Oli vä­ga suur ül­la­tus, et meie liht­ne maa­mõis on saa­nud sel­li­se no­mi­nat­sioo­ni ning nii väärikas selts­kon­nas,“ lau­sus Ani­ja mõi­sa te­gev­juht Ül­le Daut. ETF­Li pea­sek­re­tär Me­ri­ke Hal­lik sel­gi­tas, et aas­ta tu­ris­mie­den­da­jaid ja -ob­jek­te on va­li­tud 30 aas­tat, kan­di­daa­te saa­vad esi­ta­da lii­du kõik 75 lii­get, no­mi­nen­did ja võit­ja va­lib ju­ha­tus. „Kan­di­daa­ti­deks ni­me­ta­tak­se tu­ris­mie­den­da­jaid, kel on tu­ris­mi­sek­to­ri­ga ol­nud vä­ga hea koos­töö või on pak­ku­nud too­det, mi­da on või­ma­lik oma klien­ti­de­le eda­si müüa, te­hak­se pii­sa­valt tu­run­dust. Ani­ja mõis on tei­nud end vä­ga kor­da ja vä­ga ava­tuks, pa­kub eri­ne­vaid prog­ram­me ning seal on uh­ke pü­si­näi­tus,“ sõ­nas Me­ri­ke Hal­lik. Ees­ti aas­ta tu­ris­miob­jekt kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 9. veeb­rua­ril tu­ris­mi­mes­si Tou­rest ava­mi­sel. Ülle Daut: „Meie jaoks on juba nominatsioon väga kaalukas ja auväärt tunnustus.“