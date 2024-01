Ani­ja Lions klu­bi kuu­lu­tas 30. det­semb­ril Ani­ja mõi­sas väl­ja val­la 2023. aas­ta ini­me­se. Ani­ja val­la 28. aas­ta ini­me­se tiit­li päl­vis Keh­ras elav aja­loo­la­ne Priit Raud­ki­vi.

„Elus ki­pub tih­ti ole­ma, et ku­nin­gas ei ole kuu­lus omal maal. Ta­ha­me sel­le vea pa­ran­da­da,“ üt­les Lions klu­bi pre­si­dent Too­mas Tan­ne, kui an­dis Priit Raud­ki­vi­le üle aas­ta ini­me­se tra­dit­sioo­ni­li­se mee­ne, ni­me­li­se kel­la.

Pre­si­dent sel­gi­tas, et pea­lin­nas sün­di­nud Priit Raud­ki­vi elab ju­ba 1980. aas­tast Keh­ras ning kui­gi töö­tab Tal­lin­nas, on seo­tud Keh­ra ha­ri­dus­li­ku ja kul­tuu­ri­loo­li­se te­ge­vu­se­ga – võt­nud asu­ta­mi­sest ala­tes osa MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam te­ge­vu­sest. Te­ma pea­mi­ne roll on ol­nud aja­loo­kon­ve­rent­si­de ka­va koos­ta­mi­ne ja esi­ne­ja­te leid­mi­ne, li­saks on ta ol­nud aja­loo­kon­ve­rent­si­de mo­de­raa­tor ning esi­ne­nud ka ise et­te­kan­ne­te­ga.

Priit Raud­ki­vi üt­les, et MTÜ asu­ta­ja­te sek­ka kut­sus te­da An­ne Oruaas, kel­le eest­võt­tel ühing 2008. aas­tal loo­di.

„Keh­ra jaa­ma­hoo­ne ta­he­ti sa­mu­ti lam­mu­ta­da, na­gu lam­mu­ta­ti jaa­ma­hoo­ned Aru­kü­las, La­ge­dil, Raa­si­kul. See õn­nes­tus pääs­ta tä­nu sel­le­le, et Ani­ja Muin­sus­kait­se Selts oli ju­ba va­rem pan­nud ma­ja sei­na­le mä­les­tus­tahv­li, et seal asus va­ba­dus­sõ­ja mur­de­la­hin­gu­te staap. Sel­lest tek­kis meil mõ­te, et võiks põh­ja­li­ku­malt tut­vus­ta­da va­ba­dus­sõ­da ja mur­de­la­hin­guid. Nii hak­kas ida­ne­ma kon­ve­rent­si­de idee,“ mee­nu­tas Priit Raud­ki­vi.

MTÜ Keh­ra Raud­tee­jaam esi­me­ne aja­loo­kon­ve­rents toi­mus 13 aas­tat ta­ga­si Keh­ra koo­li­ma­ja saa­lis ning sel­le kesk­mes oli­gi va­ba­dus­sõ­da. Sel­lest ala­tes hak­ka­sid kon­ve­rent­sid toi­mu­ma igal sü­gi­sel.

Priit Raud­ki­vi­le on vä­ga ere­dalt mee­les ka kaks järg­mist kon­ve­rent­si, mis toi­mu­sid Keh­ra rah­va­ma­jas. Tei­se kon­ve­rent­si tee­ma oli ümb­rus­kon­na mui­na­s­aeg, kon­ve­rent­si raa­mes käi­di väl­ja­sõi­dul Pa­ri­la kan­dis, kol­man­dal mee­nu­ta­ti Keh­ra te­ha­se aja­lu­gu. Edas­pi­di on aja­loo­kon­ve­rent­sid toi­mu­nud ka Ani­ja mõi­sas ja Ala­ve­re rah­va­ma­jas, la­gu­ne­vas jaa­ma­hoo­nes ning ala­tes 2019. aas­tast, kui jaa­ma­hoo­ne pä­rast re­no­vee­ri­mist ava­ti, on kõik aja­loo­kon­ve­rent­sid toi­mu­nud seal. Mul­lu sü­gi­sel toi­mus kon­ve­rents 11. kor­da, kõi­gi üks pea­kor­ral­da­ja ja mo­de­raa­tor on ol­nud Priit Raud­ki­vi.

Üle nel­ja­küm­ne aas­ta aja­loo­la­se­na lei­ba tee­ni­nu­na on tal tä­nu oma ame­ti­le ja ko­ge­mus­te­le üs­na suur tut­vus­ring­kond ning in­fo­pank ini­mes­test, ke­da esi­ne­ma kut­su­da.

„See on hea sot­siaal­ne ka­pi­tal. Mõ­ni­kord ei öel­da mul­le ära sel­le­pä­rast, et ole­me head tut­ta­vad. Tä­nu sel­le­le ole­me siia kind­las­ti saa­nud esi­ne­jaid pal­ju ker­ge­mi­ni, kui mui­du olek­si­me saa­nud,“ lau­sus ta.

Mis on tu­le­val sü­gi­sel toi­mu­va aja­loo­kon­ve­rent­si tee­ma, ei os­ka Priit Raud­ki­vi veel öel­da: „Tee­ma­de väl­ja­mõt­le­mi­ne on pa­ras pea­va­lu, sest neil peab kind­las­ti ole­ma seos Keh­ra või Ani­ja val­la­ga, kuid suur osa olu­li­si­mast on ju­ba kä­sit­le­tud. Tu­leb nu­pu­ta­da, aga küll me mi­da­gi väl­ja mõt­le­me.“

Ani­ja val­la aas­ta ini­me­se tii­tel tu­li Priit Raud­ki­vi­le suu­re ül­la­tu­se­na. Ta mär­kis, et on aja­loo­kon­ve­rent­si­de kor­ral­da­ja ol­nud isik­li­kust hu­vist ja pat­rio­tis­mist.

„Ar­van, et see tun­nus­tus an­ti mit­te möö­du­nud aas­ta, vaid pi­ke­maa­ja­li­se te­ge­vu­se eest. Kui­gi min­git tipp­saa­vu­tust mul po­le, ku­na käin lin­nas tööl, on mu tut­vus­ring­kond Keh­ras üs­na väi­ke. Põ­hi­li­ne ge­ne­raa­tor ja moo­tor on ol­nud An­ne Oruaas, kes tun­neb siin peaae­gu kõi­ki, mi­na olen liht­salt te­ma sea­tud rüt­mis heas mõt­tes kaa­sa tuk­su­nud ja and­nud kõik en­dast sõl­tu­va. Tun­nus­tu­se eest olen mui­du­gi vä­ga lii­gu­ta­tud,“ rää­kis Ani­ja val­la aas­ta ini­me­ne.