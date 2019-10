Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu aval­das um­bu­sal­dust asee­si­mees PEEP KA­SE­LE ja va­lis vo­li­ko­gu­le uued ju­hid.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu nel­ja­päe­val, 17. ok­toob­ril toi­mu­nud is­tun­gi esi­me­sed päe­va­kor­ra­punk­tid olid asee­si­me­he­le ning kesk­kon­na- ja tur­va­li­su­se ko­mis­jo­ni esi­me­he­le Peep Ka­se­le um­bu­sal­du­se aval­da­mi­ne. Peep Kask on vo­li­ko­gu re­for­mif­rakt­sioo­ni esi­mees. Um­bu­sal­du­se al­ga­ta­sid sep­temb­ris 10 volinikku Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest ja 2 Kes­ke­ra­kon­na frakt­sioo­nist. 19liik­me­li­ses val­la­vo­li­ko­gus on Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sel 11, Kes­ke­ra­kon­nal 5 ja Re­for­mie­ra­kon­nal 3 koh­ta.

Vo­li­ko­gu esi­mees Too­mas Tõ­ni­se Ani­ja-Aeg­vii­du Ühen­du­sest lu­ges et­te um­bu­sal­du­se teks­ti. Sel­les on öel­dud, et val­la efek­tiiv­se­ma ning jät­ku­suut­li­ku­ma aren­gu ta­ga­mi­seks on va­ja­lik laia­põh­ja­li­ne koos­töö, vas­tas­ti­ku­ne aus­tus ja usal­dus, kuid kah­juks ei ole Peep Kask asee­si­me­he­na ai­da­nud kaa­sa koos­töö eden­da­mi­se­le ning Ani­ja val­la ees­mär­ki­de saa­vu­ta­mi­se­le. Um­bu­sal­du­sa­val­du­se­le al­lakir­ju­ta­nud heit­sid et­te, et ta on vo­li­ko­gu asee­si­me­he­na kor­du­valt kri­ti­see­ri­nud ning hal­vus­ta­nud vo­li­ko­gu ja val­la­va­lit­su­se tööd sot­siaal­mee­dias, esi­ta­nud väär­teo­kaht­lu­se­ga aval­du­si val­la­va­lit­su­se­le ja re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni­le ning vo­li­ko­gu tööd hal­vus­ta­vaid sei­su­koh­ti Sõ­nu­mi­too­jas.

