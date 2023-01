Möö­du­nud nä­da­la tei­si­päe­vast on Ala­ve­re kaup­lu­se juu­res Oja tä­na­val Om­ni­va mo­biil­ne ra­tas­tel pa­kiau­to­maat.

„See on Ala­ve­res kat­se­li­selt kolm kuud, märt­si lõ­pu­ni. Kui leiab ak­tiiv­set ka­su­tust, ehk sel­le kau­du saa­de­tak­se kesk­mi­selt 500 pak­ki kuus, on või­ma­lik, et saa­me Ala­ver­re stat­sio­naar­se pa­kiau­to­maa­di,“ sõ­nas Ala­ve­re poe oma­nik, Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev.

Pa­kiau­to­maat on õues ning pak­ke saab sel­lest kät­te või saa­ta öö­päe­va­ring­selt.