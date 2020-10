AIVAR KARI ei ole enam Kehra päästekomando pealik

Eesti tänavuse Eliitkomando juht AIVAR KARI on esmaspäevast, 28. septembrist ametist prii, ajutine asendaja on Loksa komando pealik MAIT KRÖÖNSTRÖM.

Eelmise Sõnumitooja esikaaneuudis oli, et Kehra päästekomando võitis üle-eestilisel kutsemeisterlikkuse võistlusel Eliitkomando esikoha. Loo juures on võidujoovastuses meeskonna pilt, komandopealik Aivar Kari hoiab käes karikaid. Kuigi rõõmsa näoga, teadis ta juba, et kümme päeva hiljem ei tööta enam komandos, mida on juhtinud selle loomisest peale ehk 26 aastat.

Aivar Kari esitas Põhja päästekeskuse juhile lahkumisavalduse, kuid soovis Sõnumitooja kaudu selgitada, et ametist lahkumine polnud vabatahtlik: „See on olnud minu elutöö, ehitasin komando nullist üles. 26 aastat sobisin, Eliitkomando võistlusel olime meestega neljal aastal parimate seas, eelmisel aastal sain elutöö eest päästeteenistuse Hõberisti, kuid nüüd ma enam ei kõlba.“

Sunnitud lahkumine

„Mulle öeldi, et on kaks võimalust, kas kirjutan lahkumisavalduse või alustatakse minu vastu distsiplinaarjuurdlust ning kui kirjutan avalduse, antakse mulle ka kahe kuu palga ulatuses kommiraha,“ rääkis Aivar Kari.

Sellise valiku ette olid komandopealiku 2. septembril pannud Põhja päästekeskuse Harjumaa päästepiirkonna juhataja Janek Sõnum ning Põhja päästekeskuse juht Marko Rüü.

Aivar Kari selgitas, et kuulis augustis – osa päästjad on teinud tema kohta ülemusele kirja: „Kui Janek Sõnumilt selle kohta küsisin, vastas ta, et saatis kirja tagasi, kuna see tuleb ümber teha. Väga imelik. Aga palusin teada anda, kui see kiri uuesti temani jõuab.“

2. septembriks kutsus päästepiirkonna juhataja Aivar Kari enda juurde ning andis teada, et osa Kehra komando töötajaist olid teinud kirja tema vastu: „Mulle seda ei näidatud. Öeldi, et kirjas on 20 punkti. Vastasin, et see ei põhine faktidel, vaid on emotsioonid. Öeldi, et see ei loe, kuna minu vastu on pool komandot. Selgitasin, et need on mehed, kes ei taha suurt midagi teha, neid peab nii-öelda nuiaga taga ajama. Viiest meeskonnavanemast kolm, kes tahavad tööd teha, on minu poolt. 21 mehest kirjutasid kirjale alla 11 ning veel kaks, kes juba eelmisel aastal lahkusid. Janek Sõnum kinnitas veel, et tal pole minu töö vastu midagi, olen kõike teinud väga hästi, aga mul on meestega läinud suusad risti.“

Meeskondade ja Põhja päästekeskuse Harjumaa päästepiirkonna juhi selgitusi loe 30. septembri Sõnumitoojast.