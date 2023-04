Kuu­sa­lu val­la­ma­jast tea­ta­ti Sõ­nu­mi­too­ja toi­me­tu­se­le, et es­mas­päe­val he­lis­ta­sid mi­tu ini­mest ja uu­ri­sid val­la­va­lit­su­se töö­ta­ja­telt, mis hak­kab toi­mu­ma Kuu­sa­lu ale­vi­kus te­ha­se kõr­val asu­va­te aia­maa­de alal, ku­hu on pan­dud mär­gis­tus­vaiad. Val­la­ma­jast vas­ta­ti he­lis­ta­ja­te­le, et maa kuu­lub Kuu­sa­lu ko­gu­du­se­le ning keh­ti­va de­tailp­la­nee­rin­gu jär­gi on te­gu hoo­nes­tu­sa­la­ga. He­lis­ta­ja­tel soo­vi­ta­ti kü­si­da täp­se­mat in­fot ko­gu­du­selt.

EELK Kuu­sa­lu Lau­rent­siu­se ko­gu­du­se õpe­ta­ja Jaa­nus Ja­la­kas kin­ni­tas lehele, et te­gu on ko­gu­du­se­le kuu­lu­nud maa­ga, mil­le­le on lei­tud aren­da­ja.

Ta rää­kis, et loo­de­ta­vas­ti sõl­mib ko­gu­dus lä­hia­jal hoo­nes­tu­sõi­gu­se le­pin­gu ning siis hak­kab aren­da­ja te­gut­se­ma ja aia­maa­de se­ni­sed ka­su­ta­jad ei saa seal enam toi­me­ta­da: „Aia­maa­de ka­su­ta­ja­tel ei soo­vi­ta käe­so­le­val ke­va­del sel­les ko­has enam maad ha­ri­ma ha­ka­ta, või kui hak­ka­vad, siis on see ris­ki­ga seo­tud. Aren­da­ja võib seal te­gut­se­ma ha­ka­ta su­vel või sü­gi­sel, prae­gu po­le veel täp­selt tea­da. Ju­ba aas­taid ta­ga­si sel­gi­ta­si­me te­ha­se kõr­val ole­va­te aia­maa­de ka­su­ta­ja­te­le, et pea­vad ar­ves­ta­ma, min­gil ajal tu­leb neil va­ja­du­sel lei­da uus koht, ku­hu peen­raid te­ha. Meil oli ka­su­ta­ja­te­ga kok­ku­le­pe, et ren­di­ra­ha ko­gu­dus ei võ­ta, sel­le ase­mel te­hak­se ko­ris­tus­päe­vi ki­ri­kuaias ja va­na pas­to­raa­di juu­res, või kui töö­päe­vi te­ha ei saa, an­ne­ta­tak­se ko­gu­du­se­le ra­ha, et saaks pal­ga­ta ko­ris­ta­jad. Töö­päe­vi ei ole teh­tud ega ka ra­ha an­ne­ta­tud. Aia­maa ka­su­ta­jad on va­he­tu­nud, maa­lap­pe on teis­te­le eda­si an­tud ning enam ei tea, kel­le poo­le ot­se pöör­du­da.“

Jaa­nus Ja­la­kas üt­les, et soo­vi kor­ral on või­ma­lik saa­da aia­maa jaoks uus koht va­na pas­to­raa­di lä­he­dal ka­la­poe ta­ga, seal on veel ruu­mi: „Kes tun­neb hu­vi, soo­vi­tan mi­nu­ga ühen­dust võt­ta. Vaa­ta­me uue ko­ha koos üle ja rää­gi­me lä­bi. Kui aas­taid ta­ga­si te­gi­me ki­ri­kuaia ta­ga asu­nud aia­maa­de ase­me­le Lau­rit­sa plat­si, said Kuu­sa­lu kor­ter­ma­ja­de ela­ni­kud ko­gu­du­selt asen­dus­maa ka­la­poe ta­ha va­na pas­to­raa­di­ma­ja ot­sa ja ko­li­sid sin­na üm­ber. Seal­sed ka­su­ta­jad on asu­ta­nud Kuu­sa­lu aja­pi­da­ja­te selt­sin­gu, peen­ra­maad hoi­tak­se ke­nas­ti kor­ras.“