Eel­mi­se nä­da­la al­gu­sest on Aeg­vii­dus Om­ni­va pa­kiau­to­maat. Pak­ke saab saa­ta ja vas­tu võt­ta Meie kaup­lu­se juu­res Pii­be maan­tee 8 asu­vast pa­kiau­to­maa­dist. Se­da ha­ka­tak­se tüh­jen­da­ma es­mas­päe­vast ree­de­ni kell 11 ja lau­päe­vi­ti kell 9.30. DPD pa­kiau­to­maat oli Aeg­vii­dus ju­ba va­rem, kuid sel­le kau­du osa in­ter­ne­ti­poo­de oma kau­pa ei saa­da ning ela­ni­kud soo­vi­sid, et Aeg­vii­tu saaks ka Itel­la või Omi­va pa­kiau­to­maa­di. Ela­ni­ke soo­vi an­dis val­la­va­nem Rii­vo Noor Omn­iva esin­da­ja­te­le eda­si ke­va­del Ani­ja val­la­va­lit­su­ses toi­mu­nud koh­tu­mi­sel. Et­te­võt­te esin­da­jad lu­ba­sid siis, et Aeg­vii­du saab Omin­va pa­kiau­to­maa­di lä­hi­kuu­del. Koh­tu­mi­sel öel­di ka, Om­ni­va hak­kab sul­ge­ma pos­ti­punk­te, sest need ei ta­su end ära. Aeg­vii­du ja Sood­la pos­ti­punk­tid su­le­ti juu­li lõ­pus.