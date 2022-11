Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel oli li­gi kolm kuud kest­nud pau­si jä­rel taas ava­tud Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo, mil­le uus hal­da­ja on sih­ta­su­tus Ani­ja Val­la Spor­di­maailm.

Tä­na­vu ke­va­del an­dis 2020. aas­ta su­vel val­mi­nud Ter­vi­se­de­poo rent­nik, Sport­land Ees­ti AS val­la­va­lit­su­se­le tea­da, et soo­vib 7 aas­taks sõl­mi­tud ren­di­le­pin­gu hil­je­malt 7. au­gus­til en­ne­täh­taeg­selt lõ­pe­ta­da. Sport­land Ees­ti AS, mil­le­le kuu­lub ka Kõr­ve­maa mat­ka- ja suu­sa­kes­kus, lae­nu­tas Ter­vi­se­de­poos spor­di- ja mat­ka­tar­beid. Val­la­va­lit­sus kor­ral­das uue rent­ni­ku leid­mi­seks ke­va­del ja su­vel kaks ava­lik­ku kon­kurs­si, mõ­le­mad nur­ju­sid, Ter­vi­se­de­poo­le uut ope­raa­to­rit lei­da ei õn­nes­tu­nud. See­tõt­tu ot­sus­ta­ti an­da de­poo val­la­le kuu­lu­va­le sih­ta­su­tu­se hal­la­ta.

Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe sõ­nul jät­kub Ter­vi­se­de­poos spor­di­va­rus­tu­se lae­nu­ta­mi­ne. Edas­pi­di on plaa­nis ha­ka­ta Ter­vi­se­de­poo kau­du kor­ral­da­ma mat­ku ja spor­di­te­ge­vust: „Soo­vi­me Ter­vi­se­de­poo­le an­da uue hin­ga­mi­se.“

Aeg­vii­du Ter­vi­se­de­poo pe­re­nai­ne on ko­ha­lik ela­nik Brit Tam­me­jõe. „Ku­ni aas­ta lõ­pu­ni ole­me ava­tud lau­päe­vi­ti ja pü­ha­päe­vi­ti, muul ajal vas­ta­valt bro­nee­rin­gu­te­le,“ üt­les ta.

Kui­gi Ter­vi­se­de­poo taa­sa­va­mist vä­ga suu­relt rek­laa­mi­da ei jõu­tud, oli seal taa­sa­va­mi­se esi­mes­tel päe­va­del möö­du­nud lau­päe­val-pü­ha­päe­val pe­re­nai­se kin­ni­tu­sel pä­ris pal­ju kü­las­ta­jaid: „Eel­kõi­ge käi­sid uu­dis­ta­mas ko­ha­li­kud ela­ni­kud, kuid mei­le sat­tu­sid ka esi­me­sed ron­gi­ga Aeg­vii­tu tul­nud mat­ka­jad. Ne­mad uu­ri­sid või­ma­lu­si siin sau­nas käia ja spor­di­va­rus­tust ren­ti­da.“

Loe tervisedepoos pakutavatest teenustest pikemalt 9. novembri Sõnumitoojast.