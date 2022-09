Möö­du­nud nä­da­lal va­he­ta­ti Aeg­vii­du staa­dio­ni jook­su­ra­ja tel­lis­ki­vi­pu­rust ka­te kaa­saeg­se tar­taan­kat­te vas­tu. Ani­ja Val­la Spor­di­maail­ma ju­ha­ta­ja Ta­nel Laan­mäe sel­gi­tas, et jook­su­ra­ja va­na pin­nas koo­ri­ti, kõi­ge al­la pan­di kil­lus­tik, sel­le­le as­falt, mil­le pea­le kor­ra­lik tar­taan­ka­te. Aeg­vii­du staa­dio­nil on tar­taan 60 meet­ri pik­ku­sel nel­ja jook­su­ra­ja­ga sir­gel, tar­taan­kat­te sai ka staa­dio­ni kau­gus­hüp­pe hoo­võ­tu­ra­da. „Tar­taan kes­tab kaua ja sel­lel on tun­du­valt pa­rem tree­ni­da,“ sõ­nas Ta­nel Laan­mäe. Staa­dio­ni jook­su­ra­da­de tar­taa­ni­ga kat­mi­ne läks maks­ma 34 680 eu­rot.