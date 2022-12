Aegviidu lasteaia renoveerimiseks üle 550 000 euro toetust

Riigi Tugiteenuste Keskus toetab omavalitsuse hoonete energiatõhusamaks muutmise meetmest Aegviidu Mesitaru lasteaia renoveerimist 554 649,21 euroga. See on 61 protsenti lasteaia renoveerimise abikõlblikest ehk energiatõhususe parandamiseks vajalikest kuludest. Renoveerimise käigus viiakse lasteaed elektriküttelt üle maaküttele, hoone soojustatakse, vahetatakse uksed-aknad ning lasteaia teisele korrusele, kus praegu on vallavalitsuse kontor, ehitatakse rühmaruumid. Renoveerimisprojekti koostab OÜ Kompro. ehitama saab Anija vallavanema Riivo Noore sõnul hakata tõenäoliselt järgmise aasta teisel poolaastal. Lasteaia renoveerimine maksab hinnanguliselt 1,04 miljonit eurot.