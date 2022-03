RMK ava­li­kus­tas Aeg­vii­du, Keh­ra ja Kuu­sa­lu ter­vi­se­ra­da­de ümb­ru­ses rii­gi­met­sa­de ma­jan­da­mis­ka­vad 2022-2031.

Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus (RMK) on ha­ka­nud koos­ta­ma ko­ha­li­ke ko­gu­kon­da­de kõr­gen­da­tud ava­li­ku hu­vi (KAH) all ole­va­te rii­gi­met­sa­de ma­jan­da­mis­ka­va­sid lä­hi­maks küm­neks aas­taks. Veeb­rua­ris al­ga­sid KAH-met­sa­de piir­kon­nas koh­tu­mi­sed ko­ha­li­ke ela­ni­ke­ga, tut­vus­ta­ti met­sa­de olu­kor­da ja ma­jan­da­misp­laa­ne. RMK Ida-Har­ju­maa mets­kond kor­ral­das koh­tu­mi­sed Kuu­sa­lus, Keh­ras ja Aeg­vii­dus.

Nüüd on rah­va esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud nen­de met­sa­de ma­jan­da­mi­se koh­ta lä­bi vaa­da­tud ning koos­ta­tud ta­be­lid koos sel­gi­tus­te­ga, kas on ar­ves­ta­tud täie­li­kult, osa­li­selt või üld­se mit­te. Nii ta­be­lid kui ka Aeg­vii­du, Keh­ra ja Kuu­sa­lu KAH-met­sa­de ma­jan­da­mi­se ka­vad on ava­li­kus­ta­tud RMK ko­du­le­hel, vii­ted nen­de­le leiab Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la vee­bi­le­helt ja Fa­ce­boo­kist. Ma­jan­da­mis­ka­va­de­le oo­da­tak­se sa­mu­ti et­te­pa­ne­kuid, esi­ta­mi­se täh­taeg on 5. ap­rill.

Kõi­ge enam on ko­ha­li­kes ela­ni­kes kü­si­mu­si ja vas­tu­sei­su te­ki­ta­nud või­ma­li­kud la­ge­raied KAH-met­sa­des. Eel­mi­se nä­da­la al­gu­ses ava­li­kus­ta­tud ma­jan­da­mis­ka­va­dest näh­tub, et nei­le ala­de­le ka­van­da­tak­se ka la­ge­raieid.

Ida-Har­ju­maa met­saü­lem And­res Kev­vai kom­men­tee­rib, et met­s võib kas­va­da ini­mes­te sek­ku­mi­se­ta, aga ühel het­kel on puud nii va­nad, et lan­ge­vad ma­ha, te­kib võ­sa-ala, ük­si­ku­te suur­te puu­de kas­va­mi­ne seal võ­tab pal­ju roh­kem ae­ga.

„Rii­gi­le kuu­lu­va­tes ma­jan­dus­met­sa­des pea­me pui­tu vää­rin­da­ma. Võ­ta­me raie­küp­sed puud ma­ha, ase­me­le is­tu­ta­me uued pal­ju kii­re­mi­ni kui loo­dus­li­kult ku­ju­ne­des. Ole­ne­ma­ta raie­lii­gist ja raie­vii­sist jää­vad raiea­la­le ok­sa­vaa­lud ning met­saa­lu­ne tai­mes­tik saab ik­ka min­gil mää­ral kah­jus­ta­da. Va­hel juh­tub ka, et alal asu­vad teed ja ra­jad saa­vad kah­jus­ta­da. Meie ko­hus on kõik kan­na­ta­da saa­nud teed ja ra­jad kor­ras­ta­da,“ sel­gi­tab ta.

Met­saü­lem kin­ni­tab, et ma­jan­da­mis­ka­va­de koh­ta esi­ta­tud et­te­pa­ne­kud saa­vad samuti vas­tu­sed ning see­jä­rel kor­ral­da­tak­se plaa­ni­ta­va­te met­sa­töö­de aru­ta­mi­seks ap­ril­li­kuus ko­ha­peal kok­ku­saa­mi­sed.

