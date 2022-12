Aegviidu Coop veel kinni ei lähe

Augustis väljastas Anija vallavalitsus ehitusloa Harju Tarbijate Ühistu (HTÜ) Aegviidu kaupluse ümberehitamiseks, ühistu plaanis 1960ndatel ehitatud maja asemele uut hakata ehitama kohe, kui ehitushange läbi ning ehitaja valitud. „Pakkumisi oli, kuid need ei täitnud meie lootusi,“ sõnas HTÜ juhatuse esimees Jaan Marjundi. Ehitusfirmade soovitud hinnad olid tema sõnul nii kõrged, et hange tunnistati nurjunuks. Uut hanget Aegviitu uue poe ehitamiseks pole välja kuulutatud, otsustati, et enne tellitakse põhiprojekt: „Arhitektidel ja konstruktoritel on pikad järjekorrad, kuid loodan, et saame kahe kuuga projektid kätte.“ Kuna ehitushanke läbiviimiseks kulub umbes kuu, saab vana kauplus-sööklat lammutama hakata kõige varem kevadel. HTÜ juhatuse esimees Jaan Marjundi kinnitas, et Aegviidu Coop on avatud seni, kui ehitusleping sõlmitud. Vana kahekordne poehoone lõhutakse vundamendini maha ja selle asemel ehitatakse uus ühekordne hoone.