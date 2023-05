Tei­si­päe­val, 9. mail is­tu­ta­sid Tal­lin­na Toom­koo­li 7. klas­si­de õpi­la­sed koos õpe­ta­ja­te­ga Kol­ga mõi­sa ning ale­vik­ku kas­ta­neid ja tam­me­sid. Mõi­sa pea­vä­ra­va, rah­va­suus ro­gat­ka­ma­ja­de juu­rest mõi­sa pea­hoo­ne poo­le suun­du­va tee äär­de pan­di kas­va­ma 10 kas­ta­nit – pa­re­ma­le poo­le 9 ja va­sa­ku­le poo­le vä­ra­va­ma­ja ta­ha üks, mil­le kõr­va­le is­tu­ta­tak­se veel kaks kas­ta­nit. Li­saks is­tu­ta­ti Kol­ga ale­vi­ku tam­meal­lee täien­du­seks töö­ko­ja tee­ris­ti lä­he­dus­se 6 tam­me­puud. Kõi­gi is­ti­ku­te eest ta­su­sid Toom­koo­li õpi­las­te va­ne­mad, kes ko­gu­sid is­tu­tus­päe­vaks 600 eu­rot. Õpi­la­si oli kok­ku 28. Neid ju­hen­da­sid Toom­koo­li 7. t ehk tüd­ru­ku­te klas­si klas­si­ju­ha­ta­ja Tii­na Kal­las ja 7. p ehk pois­te klas­si klas­si­ju­ha­ta­ja, koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­ja Hei­ki Hal­ja­sorg. Is­tu­ta­jaid ju­hen­das Rii­na Laa­ne­tu Kol­ga mõi­sa Ga­le­riist, abis­tas Mee­lis Ron­do MTÜst Kol­ga­pol. Is­ti­kud os­te­ti Ta­pur­last Tõ­nu Ta­lu puu­koo­list.

Hei­ki Hal­ja­sorg üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Toom­kool asub Toom­peal, Tal­lin­nas ei ole koh­ti, ku­hu koos õpi­las­te­ga mi­tu puud is­tu­ta­da, see­tõt­tu ot­si­ti pai­ka mu­jalt.

„Puu­de is­tu­ta­mi­ne on aja­loo­li­selt vää­ri­kas kom­me. Olen Mee­lis Ron­do­ga tut­tav, kui rää­ki­sin tal­le is­tu­ta­mi­se plaa­nist, kut­sus meid Kol­ga mõi­sa, kus park ei ole veel val­mis. See tun­dus hea mõ­te, Toom­kool on mi­tut pi­di Kuu­sa­lu val­la ja Kol­ga­ga seo­tud. Kol­ga ku­na­gi­ne mõis­nik Pon­tus de la Gar­die on mae­tud Toom­koo­li kõr­val asu­vas­se ki­ri­kus­se ja ees­ti kir­ja­kee­le gram­ma­ti­ka loo­ja Eduard Ah­rens õp­pis Toom­koo­lis,“ kõ­ne­les ta ning li­sas, et Toom­kool on Kol­ga mõi­sa prae­gu­se oma­ni­ku ja te­ma abi­lis­te­ga tei­nud ka va­rem koos­tööd – viis aas­tat ta­ga­si toi­mus mõi­sa pea­hoo­ne saa­lis ka­to­liik­lik mis­sa ning mul­lu det­semb­ris pee­ti seal koos õpi­las­te­ga jõu­lu­pi­du.

Hei­ki Hal­ja­sorg on MTÜ Lau­rent­siu­se Selts lii­ge. Ta elab Tal­lin­nas, Kuu­sa­lu kan­di­ga seob te­da ema­pool­ne va­na­isa, kes õp­pis lap­se­na Ko­da­soo koo­lis.

„Puu­de is­tu­ta­mi­ne an­nab os­kust töö­ta­da, õpe­tab hoid­ma ja väär­tus­ta­ma loo­dust ja se­da, et puud seo­vad aja­loo­li­selt ini­me­si,“ lau­sus Hei­ki Hal­ja­sorg.

Mee­lis Ron­do mär­kis, et 2015. aas­tal võe­ti Kol­ga mõi­sa par­gist va­nu puid vä­he­maks ning uued puud on is­tu­ta­tud hal­jas­tus­plaa­ni jär­gi.

Ta li­sas, et pa­neb lä­hia­jal uu­te puu­de juur­de sil­di, mil­lel on tekst: „Tal­lin­na Toom­koo­li 7.p ja 7.t klas­si õpi­la­sed is­tu­ta­sid koos klas­si­ju­ha­ta­ja­te­ga 2023. aas­ta mais Kol­ga mõi­sa juur­de 10 kas­ta­nit ja 6 tam­me. Puud on is­tu­ta­tud Kol­ga rah­va ja Tal­lin­na Toom­koo­li õpi­las­te rõõ­muks. Ad maio­rem Dei glo­riam! (Ju­ma­la suu­re­maks auks! – toim.)“