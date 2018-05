Volikogu tagandas URMAS KIRTSI Kuusalu vallavanema ametist

Uut vallavanemat hakatakse valima kolmapäeva, 6. juuni volikoguistungil.

Kuusalu vallavolikogu avaldas kolmapäeval, 30. mail Kuusalu vallavanemale Urmas Kirtsile umbusaldust 10 poolthäälega. Vastu olid 8 volinikku, üks oli erapooletu.

Umbusaldamise poolt hääletasid Andres Heinver, Marti Hääl, Mait Kröönström, Ingeldrin Aug ja Kristo Palu valimisliidust Üks Kuusalu Vald, Madis Jõgi ja Avo Vest valimisliidust Arenev Kuusalu Vald, Mairika Rajaväli ja Ranno Pool EKRE ning Margus Soom Reformierakonna nimekirjast.

Vastu olid Kalmer Märtson, Urmo Ristisaar, Kaupo Parve, Andres Allmägi, Kristi Vetemaa, Raul Valgiste, Ilvard Eeriksoo ja Mart Sestverk valimisliidust Ühine Kodu. Erapooletuks jäi Värner Lootsmann Keskerakonna nimekirjast.

Urmas Kirtsi oli valimisliidu Ühine Kodu esinumbrina Kuusalu vallavanem viimased 8 aastat ja 7 kuud. Kokku on ta koos varasema ajaga olnud Kuusalu vallavanem üle 11 aasta.

Pärast otsuse kinnitamist lahkus Urmas Kirtsi vallamajast. Kuusalu vallavalitsus oli seni kolmeliikmeline, vallavanema umbusaldamise järel jäi kaheliikmeliseks – Heino Junolainen valimisliidust Üks Kuusalu Vald ja Reijo Roos valimisliidust Arenev Kuusalu Vald. Volikogu määras 11 poolthäälega vallavanema kohusetäitjaks Heino Junolaineni. Volikogu koguneb uut vallavanemat valima nädala pärast kolmapäeval, 6. juunil.

Istungi lõpus teatas Kuusalu vallavolikogu esimees Kalmer Märtson valimisliidust Ühine Kodu, et taandab end ametist, tema viimane päev volikogu esimehena on 5. juuni.

Vallavolikogu 30. mai istung toimus Kiiu mõisas, renoveeritud vallamaja saalis. Istungist tehti otsülekanne internetis kohalike omavalitsuste istungite infosüsteemis volis.ee.

URMAS KIRTSI sõnavõtt

Vastavalt reglemendile oli enne umbusaldushääletust nii umbusaldajate esindajal kui ka umbusaldataval võimalus 15minutiliseks sõnavõtuks.

Volikogu 2. mai istungil umbusaldusavalduse ette lugenud Marti Hääl teatas nüüd, et sõna võtta ei soovi, umbusaldusavalduses oli kõik kirjas.

Urmas Kirtsi kasutas sõnavõtuõigust. Ta ütles, et valimisliit Ühine Kodu sai valimistel 42 protsenti Kuusalu valla valimaskäinute häältest. Valijad teadsid nende valimisliidu programmi.

„Mind valiti vallavanemaks konkursi kaudu. Ma ei suuda uskuda, et seda tehti inimeste lollitamiseks. Valimisliitudega Üks Kuusalu Vald ja Arenev Kuusalu Vald sõlmitud kokkuleppes oli, et mina olen vallavanem ja täidetakse meie kuus valimislubadust. Sisuliselt nii ei läinud, kuigi vallavanemana uskusin, et erimeelsused sumbuvad. Kuid parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Peame mõtlema, kuidas minna edasi. Meie valimisliit annab teile selleks võimaluse.“

Ta lisas, et umbusalduavalduses on ette heidetud Kiiu mõisa renoveerimist, probleeme sotsiaalmaja ehitamise ja kooliga: „Kõik need olid teada ka 17. jaanuaril, kui sõlmisime lepingu. Suure uhkusega saan võimaliku umbusalduse.“