Võistlustantsu maailmameister ARMEN TSATURYAN andis Arukülas trenne

Tipptantsija kutsus Arukülla tantsuklubi Figuret.

Möödunud laupäeval oli Aruküla koolimajas ärev hommik – tantsuõpetaja Heret Ameljušenko kasvandikud seisid välisuksel ning ootasid kannatamatult Euroopa meistrit, tipptansijat Armen Tsaturyani. Noored tantsijad laususid, et tegu on nende iidoliga, keda nad on võistlustel alati imetlenud ning ei suuda uskuda, et vaid paar nädalat tagasi Euroopa meistriks kroonitud Venemaa tipptantsija tuleb nende kodukooli saali trenni andma.

Euroopa meistri kutsus Raasiku valda Arukülas, Raasikul, Kehras ja Kuusalus tantsutrenne andva klubi Figuret juht ja treener Heret Ameljušenko: „Tegelikult oli see puhas juhus. Oleme Armen Tsaturyani võistlustel jälginud ning temast eeskuju võtnud. Soomes toimus võistlus Grand Slam, kuhu tulevad kokku tipud üle maailma. Üks ladinatantsu treener, kes on ka minu esipaarile sõuosa õpetanud, tundis Armeni sõpra, nad said jutule ning pakkusid, et Armen võiks ka Eestisse tulla trenni andma.”

Ta lisas, kui kokkulepe oli sõlmitud, tuli rõõmus üllatus, et Armen Tsaturyan sai 15. aprillil koos oma partneri Svetlana Gudynoga Euroopa meistriks ladina-ameerika tantsudes.

Heret Ameljušenko kirjeldas, et kui oma õpilastele uudist teatas, ei saanud noored öösel magada: „Ta on neile väga suur eeskuju. Oma ala tipu käe all treenida on suure unistuse täitumine.”

Armen Tsaturyani trennid olid Arukülas laupäeval ja pühapäeval. Kohal olid tantsulapsed Figuretist, tantsuklubist Twist Tallinnas ja Saku Dancelandist. Heret Ameljušenko ütles, et nende klubidega on Figuretil hea koostöö ning tipptreenerit on mõistlik kutsuda mitme klubi tantsijatele korraga.

17 aastat tagasi asutatud Figuretil läheb Heret Ameljušenko sõnul hästi. Trennid on Aruküla kooli saalis, Raasiku rahvamajas, Kehra koolis, pühapäeviti on suure saali trennid Kuusalu spordikeskuse saalis. Treenitakse 5-6 korda nädalas 2 tunni kaupa. Treeneri sõnul on see piisav ning võistlused on näidanud, et annab ka tulemusi, ei pea hilisõhtuni trennisaalis rühkima.

Võistlevaid paare on Figuretis 10, kokku on tantsulapsi 40, väikeste laste rühmad on Arukülas ja Raasikul. Treener sõnas, et tantsuhuvilisi noori jätkub, kuid probleem on teismeliste tüdrukute leidmisega: „See on praegu üldine tendents, et 14-15aastaseid tüdrukuid on trennides vähem. Tippu jõudmiseks peab olema võistlustants elus esikohal, tuleb läbi minna tulest ja veest, üle elada tagasilööke ja ka traumasid. Sageli jäetakse tantsimine pooleli, sest ei jõuta ära oodata tulemust, kuigi näen, et lapsel on potentsiaali.”

Esinemisvõimalusi lastel jätkub: „Kohe sõidame Türki, kus osaleme rahvusvahelise tantsupäeva raames Crystal Hotel Groupi õhtusõudes. Lapsed saavad lisaks tantsimisele ka veidi päikest ja puhata.”

Figureti noori käivad sageli õpetamas välistreenerid Leedust, Serbiast: „Ise olen keskendunud maailmameistrivõistlustele mineva paari Alari Ameljušenko ja Sandra Kallase promisele, otsinud neile parimaid treenereid. Õnneks on nendega lihtne, nad on sada protsenti pühendunud ning pole probleem, kui teatan, et poole tunni pärast on vaja veel ühte trenni minna.”

Heret Ameljušenko: „Õnneks on murtud müüt, et ainult suurte ja tähtsate klubide paarid pääsevad MMile. Nii meie kui ka Põlva klubi noored on seda saavutanud.”

Tipptantsija Armen Tsaturyan ütles pärast esimest trenni Arukülas, et tunne on hea ja mõnus: „Noored on eri vanuses ja seega ka tase erinev, kuid nad on tublid ja saavad hästi hakkama. Kui kõvasti töötavad, on kõigil võimalus jõuda suurvõistlustele.”

Ta käib trenne andmas üle maailma: „Päevaplaan on mul Moskvas nii, et hommikul harjutan kolm-neli tundi. Lõunast kuni hiliste õhtutundideni annan noortele trenne. Nädalavahetustel olen mõnes välisriigis. Tants on kogu mu elu, täiskohaga töö. Eestis pole varem õnnestunud trenni anda, kunagi käisin siin ühel võistlusel osalejana. Maailmas rännates võin kinnitada, et kõige parem võistlustantsu tase on kindlasti Venemaal.”

Tantsu juurde jõudis ta tänu oma emale, kes pani ta koos vennaga tantsutrenni. Armen Tsaturyan sõnas, tantsu juurde on ta jäänud seeõttu, et head tulemused võistlustel on andnud väga palju motivatsiooni: „Minu lemmiktants on samba, kus on palju kontraste ja muusika annab võimaluse teha kehaga eri liigutusi.”

Noortele tantsijatele soovitas ta teha väga palju tööd ning näidata laval ja võistlustel oma hinge: „Tuleb nautida seda, mida teed. Võistluse ajal tuleb ennast nautida ning mitte mõelda liigutuste üle, see peab jääma trennisaali.”

Figureti tantsijad ütlesid pärast trenni, et õppisid Armen Tsaturyanilt, kuidas oma keha veel paremini tunnetada ning näidata laval enesekindlust.