Rii­gi­han­ke võit­nud Lem­min­käi­nen AS on lu­ba­nud alus­ta­da lähiajal mus­ta kat­te pa­ne­ku­ga Uu­ri-Muuk­si, Saun­ja ja Ju­min­da tee­le. Li­saks saab val­la­va­lit­su­se tel­li­mu­sel mus­ta kat­te ka Vir­ve kü­las­se viiv tee, mis on li­gi ki­lo­meet­ri pik­ku­ne. Val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si üt­les, et Vir­ve kü­la­tee osas on kok­ku­le­pe, et pool mak­sab kü­la, na­gu on ka Ju­min­da­ga. Vir­ve tee­le mus­ta kat­te pa­nek lä­heb maks­ma um­bes 11 000 eu­rot.