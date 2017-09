Viimane võimalus valimisliitudele

Ka seekord uurisime, kuidas läheb valimisliitude registreerimine kohalikeks valimisteks. Kell kukub neljapäeva õhtul. Erakondadel on aega endast teada anda mõned päevad kauem. Enim aktiivsust oli esmaspäeva seisuga Kuusalu vallas, kus oli selleks ajaks registreeritud 3 valimisliitu, 2 neist täiesti uued. Raasiku vallas on teatanud valimistel osalemisest 2 valimisliitu, Anija vallas veel mitte ühtegi.

On viimane võimalus: kel on soov ja ideed, mida ja kuidas kodukohas paremaks muuta, julgust ja järjekindlust, registreerige oma valimisliit või leidke olemasolevatest, kellega ühineda. Kui nimekirjad lukus, on aeg end kuuldavaks teha. Selleks ootab rahvas debatte, sisukaid arutelusid, avatust ja läbimõeldud pikaajalist plaani.