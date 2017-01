Valitsus kinnitas Anija-Aegviidu ühinemise

Vabariigi valitsus kinnitas 22. detsembril Aegviidu ja Anija valla ühinemise. Valitsuse määrusega kehtestati, et kahe valla ühinemisega moodustub pärast kohalike omavalitsuste va­limiste väljakuulutamist ok­toobris uus haldusüksus, mille nimi on Anija vald, valla keskus on Kehras ja teenuskeskus Aegviidus. Ühi­nevate haldusüksuste rahvaarv oli 1. jaanuari 2016 seisuga kokku 6348. Riigieelarvest eraldatav ühi­ne­mistoetus uuele Anija vallale on ligikaudu 863 700 eurot.