Valimised algavad 4 nädala pärast

Ees on riigikogu valimised, käib valimiskampaania. Elektrooniline hääletamine algab nelja nädala pärast – 21. veebruaril. E-hääletada on võimalik 27. veebruarini. Maakonnakeskuste valimisjaoskondades saab eelhääletada 21.-24. veebruarini. Kohalikud valimisjaoskonnad avavad uksed esmalt esmaspäevast kolmapäevani – 25.-27. veebruarini, siis saab eelhääletada ka väljaspool elukohajärgset jaoskonda.

Valimistepäev on pühapäev, 3. märts, siis on võimalik hääletada vaid elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Kutsume kõiki valimisealisi valimistel osalema. Loodame, et valijad saavad lisainfot selles lehenumbris avaldatud ülevaatest, mida räägiti Kolgakülas Ida-Harju valimisdebatil. Et kajastada võimalikult võrdselt kõigi osalenud erakondade seisukohti, tuli teha valik. Kes soovib täielikku infot räägitust, saab vaadata salvestusi – otseülekanne on järelevaadatav Kuusalu valla kodulehelt, salvestuse on avaldanud ka Kuusalu Kroonika.