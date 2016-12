TV 10 olümpiastarti Harjumaa avaetapi tulemusi

TV 10 olümpiastarti Harjumaa 2017. aasta võistluse avaetapp toimus 6. detsembril Lasnamäe kergejõustikuhallis.

Vanemate poiste seas võitis 2 esikohta Loksa gümnaasiumi õpilane Andrei Bekker, kes oli esimene kaugushüppes (5.17 meetrit) ja teivashüppes (2.90). Markus Marten Filatov Kuusalu keskkoolist tuli 60 meetri jooksus 4. kohale (8,56 sekundit) ja kaugushüppes 5. kohale (4.32). 60 meetri jooksus oli tema koolikaaslane Karl Jaco Daniel kuues (8,62). Teiavshüppes sai 8. koha 1.40 meetrit hüpanud Risto Udusaar samuti Kuusalu keskkoolist.

Nooremate poiste kuulitõukes tuli kolmandaks Arman Cedrik Kivisik (7.89), Marten Mänd sai 6. koha (7.37). Nad mõlemad õpivad Kuusalu keskkoolis. 60 meetri jooksus tuli Marten Mänd 5. kohale (9,10) ja kõrgushüppes 7. kohale (1.25).

Vanemate tütarlaste teivashüppes jagasid esikohta võrdselt 2 meetrit alistanud Melani Maria Maiberg Kuusalu keskkoolist ja Anni Jõe Loksa gümnaasiumist. Kaugushüppes sai Carmen Pajuste Kuu­salu koolist 7. koha (4.31) ning 60 meetri jooksus Karita Raid Aruküla põhikoolist 10. koha (8,96). Nooremate tüdrukute 60 meetri jooksu lõpetas Mariann Luise Trilljärv Kolga koolist seitsmendana (9,44).

Koolide arvestuses on avaetapi järel 6397 punktiga liider Peetri kool. Kuusalu keskkoolil on neljandana 5883 punkti. Lisaks nimetatutele tõid koolile punkte ka nooremate tüdrukute arvestuses võistelnud Mia Maria Lipsmäe, kes sai 60 meetri jooksus 16. koha (9,75), Hanna-Liisa Kaarmann 13. koha eest 60 meetri tõkkejooksus (12,11), Liisbel Almet 13. koha eest kõrgushüppes (1.15) ning Melani Maria Maiberg vanemate tüdrukute 60 meetri jooksus saadud 13. kohaga (9.00).

Loksa gümnaasium on pärast I etappi 4774 punktiga kaheksas, Aruküla põhikool 1352 punktiga 22. ja Kolga kool 1169 punktiga 23. kohal.