Tähelepanu, politsei palub abi!

Politsei selgitab eaka mehe tapmise asjaolusid

9. mail leiti Harjumaal Venekülast 76-aastase mehe vägivallatunnustega surnukeha. Kriminaalmenetluse raames on politsei viinud läbi mitmeid menetlustoiminguid, kuid võimalike uute tunnistajate ning teo toimepanija välja selgitamiseks palub politsei avalikkuse abi.

Käesoleva aasta 9.mail leiti Rae vallas Venekülas Pirita jõe lähedusest Veneküla teelt 76-aastase meesterahva surnukeha. Sündmuskohal käinud eksperdid tuvastasid mehe kehal vägivallatundemärke, mistõttu alustati kriminaalmenetlust tapmise paragrahvi alusel. Kriminaalmenetluse käigus on viidud läbi hulk menetlustoimingud, kogutud tõendeid ning kontrollitud erinevaid uurimisversioone. Uurijad on suhelnud kohalike elanikega ning rääkinud mitmete tunnistajate ja ohvri lähedastega. Seni pole õnnestunud koguda piisavalt tõendeid, et esitada kellelegi kahtlustus.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kummi sõnul viitavad kohtuarsti hinnang ja tunnistajatelt kogutud ütlused sellele, et tapmine pandi ilmselt toime hommikutundidel. Kummi sõnul leiti surnukeha Lagedi tee lähedusest, kus liigub palju sõidukeid. „Tallinna ringteed kasutavad tööle ja koju sõitmiseks ka teiste piirkondade elanikud, kes võisid sel hommikul midagi tavatut märgata. Meile võib abiks olla ka informatsioon inimestest või sõidukitest, kes nimetatud ajavahemikul piirkonnas liikusid. Palume inimestel, kes 9. mai hommikul ajavahemikul kella 5-12 piirkonnas olid ja midagi nägid, anda sellest politseile teada,“ ütles Kumm.

Talituse juht kutsub üles ka kõiki kohalikke elanikke, kel on juhtunu kohta infot, anda sellest politseile teada. „Iga infokild on oluline, et raske kuriteo toimepanija välja selgitada ja kohtu ette viia.“