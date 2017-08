Suur­pea Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­ses­se pan­dud kul­tuu­ri­loo­li­ne in­fo­tah­vel on kin­gi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi­le 100. sün­ni­päe­vaks.

Suur­pea ko­gu­kond tä­his­tas pü­ha­päe­val, 6. au­gus­til 380. aas­ta möö­du­mist kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest. Päev al­gas kü­la Lok­sa-pool­ses ot­sas Kär­ka tu­ris­mi­ta­lus, kus La­he­maa 10. to­ru­pil­li­päe­va­de raa­mes esi­ne­sid muu­si­kud Ii­ri­maalt ja Hol­lan­dist ning lõõts­pil­li­män­gi­ja Kert Krüs­ban an­samb­list La­he­maa Rah­wa­muu­si­kud.

Eda­si min­di kü­la­rah­va­ga Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­se juu­rde kü­lap­lat­si­le, kus hei­sa­ti küla lipp. Kuu­sa­lu val­la­va­nem Ur­mas Kirt­si ter­vi­tas pi­du­li­si ja üt­les, et rii­gi­kant­se­lei on te­da vo­li­ta­nud Suur­pea ko­gu­kon­na­le üle and­ma prog­ram­mi „EV 100 igas kü­las“ plaa­ti: „Prog­ram­mi avaü­ri­tus oli 5. au­gus­til Vil­jan­di­maal. Har­ju­maa esin­da­ja­na esi­nes seal Kai­sa Kai­sel re­gi­lau­lu­ga. Prog­ram­mi raa­mes Ees­ti Va­ba­rii­gi­le sa­jan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tu­se tei­nud kü­lad saa­vad plaa­di, mis kin­ni­ta­tak­se kin­gi­tu­se kül­ge. Nõue on, et te­gu peab ole­ma kin­gi­ga, mis jääb al­les, on teh­tud ko­gu­kon­na­ga koos, ava­mi­sel toi­mub pi­du. Suur­pea saab tahv­li Kuu­sa­lu val­last esi­me­se­na, Har­ju­maal on see tei­ne tah­vel, esi­me­ne an­ti üle Jõe­läht­me val­las.“

Too­ma­rah­va bus­si­pea­tu­ses­se pai­gal­da­tud uue oo­te­pa­vil­jo­ni kõr­va­le sea­tud in­fo­tahv­lilt ee­mal­das kat­te kü­la­va­nem Tii­na Per­mi­nov: „Oo­te­pa­vil­jo­ni eest tä­na­me val­la­va­lit­sust, in­fo­tahv­li eest Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si ja sel­le eest­ve­da­jat Lin­da Met­saor­gu.“

Val­la­va­ne­malt saa­dud plaat kin­ni­ta­ti kaa­sa an­tud kru­vi­de­ga tahv­li kül­ge. Rai­vo Nurm­sa­lu La­he­maa Rah­wa­muu­si­ku­test män­gis lõõts­pil­lil paar tant­su­vii­si. An­samb­li laul­jad esi­ta­sid re­gi­lau­lu „Ei ole lu­ba tuu­lel tul­la“, mis pä­ri­neb Kuu­sa­lu ki­hel­kon­nast.

Eru La­he Ran­na­rah­va Selt­si juht Lin­da Met­saorg tut­vus­tas tahv­li saa­mis­lu­gu: „See on osa Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­sest toe­tust saa­nud jät­kup­ro­jek­tist „Pä­ris­pea pool­saa­re ran­na­loo­du­se õp­pe­ra­da­de in­fos­ten­did“. Pro­jekt al­gas 2009. aas­tal, kui ava­si­me Pä­ris­pea kü­la 750. aas­ta­päe­va pu­hul me­reäär­se mat­ka­ra­ja. Jät­ku­pro­jek­ti abil uuen­da­si­me Pä­ris­pea ra­da­de vii­ta­sid ja sten­de, pi­ken­da­si­me ra­da Suur­pea Too­ma­rah­va pea­tu­se­ni, pa­ni­me üles ne­li uut in­fo­tahv­lit.“

Kul­tuu­ri­loo­li­se tahv­li teks­tid ko­gu­ti kü­la­rah­va mee­nu­tus­test, kok­ku pa­ni Tii­na Per­mi­nov. In­fo­tahv­li ku­jun­das Anu Kar­jat­se, kes joo­nis­tas sel­le jaoks kü­la ta­lu­de kaar­di. Suur­pea on val­da­valt pi­ki me­reäärt kul­gev ahel­kü­la. Kaar­dil on eral­di ära mär­gi­tud kõi­ge va­ne­mad 4 ta­lu ehk põ­lis­ta­lud, uue­mad ta­lud, sõ­ja­väe­lin­nak, kii­gep­lat­sid, laut­ri­ko­had, ränd­rah­nud. 1934. aas­tal oli Suur­peal 39 ta­lu, prae­gu ela­tak­se 22 elu­ma­jas, su­vi­laid on 20.

Tahv­lil on fo­tod kü­last 1960nda­tel aas­ta­tel ning tä­na­päe­val toi­mu­nud ühis­test et­te­võt­mis­test. Kir­jas on lü­hi­üle­vaa­de kü­la es­ma­mai­ni­mi­sest 1637. aas­tal, kui Suur­pead ni­me­ta­tak­se va­ku­raa­ma­tus kü­laks. Tut­vus­ta­tak­se kü­lae­la­ni­ke te­ge­vu­sa­la­sid, selt­sie­lu ja koo­li­ha­ri­dust mi­ne­vi­kus ning tä­na­päe­val.

Pä­ris­pea kü­la 380. aas­ta­päe­va pi­du jät­kus ran­na­kee­le koo­li­tu­se­ga, õpe­ta­sid Rii­na Laa­ne­tu Tsit­rest ja He­li Kend­ra Vir­velt. Ran­na­keel­seid lu­gu­sid pa­ja­ta­sid Suur­pea va­ne­mad prouad Reet Ki­vi ja Helje Lillepool.

Kü­la­va­nem Tii­na Per­mi­nov: „La­si­me te­ha ka in­fo­tahv­li­le trü­ki­tud teks­ti­de ja pil­ti­de­ga vol­di­ku ning li­sa­si­me ing­li­se­keel­se teks­ti, neid trü­ki­ti 100. Ja­ga­si­me kü­la­lis­te­le ja kõi­gi­le pe­re­de­le kü­las.“

Kü­la­va­nem kom­men­tee­ris, et ran­na­keel pak­kus pi­du­lis­te­le hu­vi, mõ­ned­ki lu­ba­sid edas­pi­di ha­ka­ta käi­ma Lee­si rah­va­ma­jas ran­na­kee­le rää­ki­mi­se tun­di­des.

In­fo­tahv­lid ka ka­la­püü­gist, sõ­ja­väe­lin­na­kust ja ran­na­loo­du­sest

Lin­da Met­saorg kõ­ne­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et Pä­ris­pea pool­saa­re õp­pe­ra­da kul­geb möö­da ran­na­joont nüüd ka nõu­ko­gu­de ar­mee ku­na­gi­se ins­ti­tuu­di­hoo­ne me­re­pool­ses kül­jes, jõuab Suur­pea sa­da­mas­se ja lä­heb sealt eda­si kü­lap­lat­si­ni: „Sõ­ja­väe­lin­na­ku bus­si­pea­tu­se lä­he­du­ses on stend Suur­pea me­re­po­lü­goo­ni ja sõ­ja­väe­lin­na­ku koh­ta. Sa­da­ma juu­res on stend ka­la­püü­gist ja ka­la­kait­sest Ha­ra la­hel, mis on koos­ta­tud Har­ju ka­la­kait­seins­pek­to­ri Mait Gri­gor­je­vi abil. Pä­ris­pea kü­la al­gu­ses­se La­mi ta­lu ran­na­kar­ja­maa me­re äär­de on pan­dud stend šo­ti mä­gi­veis­test ja ran­na­loo­du­sest.“

Pi­ken­da­tud mat­ka­ra­ja koh­ta üt­les Lin­da Met­saorg, et se­da on kor­ras­ta­nud Suur­pea sa­da­ma oma­nik Peep Sa­ra­puu koos abi­lis­te­ga, ko­ha­ti va­jab veel kor­ras­ta­mist. Õp­pe­ra­jal on ka­vas te­ha sü­gi­sel rah­vus­va­he­lis­tel lin­nu­vaat­lus­päe­va­del, 7. ja 8. ok­toob­ril matk, osa­le­ma kut­su­tak­se ko­ha­lik­ku rah­vast, aga ka kõi­ki tei­si Kuu­sa­lu val­last.

KIK toe­tas pool­saa­re õp­pe­ra­da­de jät­kup­ro­jek­ti 11 500 eu­ro­ga.