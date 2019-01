Ees­ti kä­si­pal­li meist­ri­lii­ga det­semb­ri pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Kas­par Lees HC Keh­rast. HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per ää­re­män­gi­ja Kas­par Lees ütles, et tun­nus­tus on ala­ti meel­div, kä­si­pall on mees­kond­lik mäng, ta edust kuu­lub suur osa võist­kon­na­le. HC Keh­ra on Ees­ti MV liid­ri­na sel hooa­jal ai­nus kao­tu­se­ta mees­kond.