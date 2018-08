Spordiuudis

Pe­nin­gi 2018. aas­ta meist­rid ran­na­vol­les on Ja­nek Jaš­kov ja Rau­no Esop. Pü­ha­päe­val, 22. juu­lil toi­mu­sid Raa­si­ku val­la Pe­nin­gi kü­la võrk­pal­li­väl­ja­kul es­ma­kord­selt Pe­nin­gi meist­ri­võist­lu­sed ran­na­vol­les. Osa­le­sid viis vol­le­paa­ri, Pe­nin­gi kü­la meist­ri­võist­lus­te ar­ves­tus­se läi­nud paa­rid loo­si­ti kok­ku kut­se saa­nud män­gi­ja­te­ga. Täi­se­du, 4 punk­ti­ga võit­sid meist­ri­võist­lu­sed Ja­nek Jaš­kov-Rau­no Esop, nei­le järg­ne­sid 3 punk­ti­ga Kris­tii­na Tõk­ke-Kal­vi Kal­las­te. 3. ko­ha män­gu võit­sid Ste­ve Bürk­land-Rain Rau­kas, kes said Pe­nin­gi MV ar­ves­tu­ses 2. ko­ha. Pe­nin­gi meist­ri­võist­lus­te 3. ko­ha said Ro­ven Toom-Sil­ver Süld.