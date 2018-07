Soh­vik Cup tä­na­vu­se jalg­pal­li­tur­nii­ri­ga on ka­vas soe­ta­da Ani­ja val­la las­teae­da­de­le jalg­pal­li­vä­ra­vad. Kõik tur­nii­ril osa­le­vad mees­kon­nad toe­ta­vad vä­ra­va­te ost­mist osa­võ­tu­ta­su­ga. Tur­nii­ri­päe­val, lau­päe­val, 21. juu­lil on Keh­ra staa­dio­nil kor­jan­dus­kast, jalg­pal­li­tur­nii­ri pealt­vaa­ta­jad saa­vad an­ne­ta­da vä­ra­va­te os­tu toe­tu­seks. Tur­nii­ril osa­le­vad võist­kon­nad Keh­rast, Ala­ve­rest Aeg­vii­dust, Raa­si­kult Tal­lin­nast. Anija United peatreener Mihkel Kuuse: „Tegin 2014-2016 Lastetares ja Lepatriinus jalgpallitreeninguid, nägin, et väravatest on puudus. Otsustasime nüüd toetada, eesmärk on anda lastele võimalus jalgpalli mängida.“