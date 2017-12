Va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald asu­ta­nud ja sel­le esi­numb­ri­na vo­li­ko­gus­se va­li­tud Ras­mus Me­ri­voo ot­sus­tas vo­li­ko­gust lah­ku­da. Val­la va­li­mis­ko­mis­jon lõ­pe­tas ta vo­li­tu­sed ning kin­ni­tas vo­li­ko­gu uueks liik­meks Avo Ves­ti va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald. Ras­mus Me­ri­voo: „Ta­han ol­la pi­gem le­pi­ta­ja, kui olen vo­li­ko­gus, ei saa se­da ol­la. Olen lii­ga tund­li­ku loo­mu­ga, et jät­ka­ta vo­li­ko­gus. Are­nev Kuu­sa­lu Vald on pi­ka ni­me­kir­ja­ga va­li­mis­liit, tu­leb uus ini­me­ne vo­li­ko­gus­se ja ehk võiks nel­ja aas­ta­ga ko­gu me grupp käia ro­tat­sioo­ni kor­ras vo­li­ko­gus, saa­dak­se ko­ge­mu­si.“