Raasikul puudu 36 kodanikku

Teisipäeva, 13.detsembri hommiku seisuga oli Raasiku vallas iseseisvana jätkamise kriteeriumist, 5000 kodanikust, puudu 36. Kampaania lõpeb 31. detsembril. Vallavanem Raivo Uukkivi kommenteeris, et tulemus on hea, kuna eesmärk oli, et detsembriks jääks puudu 100 kodanikku: „Kampaania teine faas oli näost-näkku tänavakampaania, mille kandev osa on volikoguliikmetel ja nende abilistel. See faas pidi huvi meie eesmärgi täitmise suunas kasvatama ja peab tõdema, et toimis väga hästi.”