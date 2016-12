Raasiku vallas plaanis uuendada tänavavalgustust

Raasiku vallavalitsus sõlmis OÜga VKM lepingu tänavavalgustuse rahastustaotluse koostamiseks KIKile. Ettevõte küsib töö eest 6000 eurot. Plaanis on rekonstrueerida Aruküla ja Raasiku aleviku olemasolev tänavavalgustussüsteem. Avalikult kasutatavate tänavate valgustamiseks on Raasiku vallas tänavavalgustussüsteem, milles on 718 valgustit, elektritoite tagamiseks 15 liitumiskilpi ja 32 kilomeetrit toitekaablit, millest enamik on õhuliinid. Plaanis on asendada ja paigladada 654 valguspunkti ja 12 liitumiskilpi. Vähendatakse valgustite võimsust, kuid suurendatakse nende arvu.