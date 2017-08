Raasiku vallavalitsus korraldas konkursi, et leida haldusosakonnale uus juhataja. Vallavanem Raivo Uukkivi ütles, et sõelale jäid kolm kandidaati: „Üks ütles pärast järelemõtlemist ära, teise palgasoov oli meile üle jõu, kolmandaga oleme praegu käsi löömas. Kuna ta on lubanud oma asjad kuu lõpuks korda ajada ja siis tulla lepingut sõlmima, on konkursi õnnestumisest või mitteõnnestumisest vara rääkida. Kokku oli kandidaate 11, jutul käis 5.“