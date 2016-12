Raasiku MTÜ Tuulekell korraldab kultuuriüritusi üle Eesti

MTÜ Tuulekell tähistas 10. sünnipäeva Raasiku rahvamajas GUSTAV ERNESAKSALE pühendatud kontserdiga.

Veidi üle 10 aasta tagasi otsustasid Raasiku elanikud, kultuuri- ja kunstihuvilised Margit ja Mait Eerik, Maire ja Lembit Karind ning Jaanika Toome, et kultuurielu elavdamiseks on ideid piisavalt palju, tuleb teha MTÜ, et saada nende elluviimiseks toetust. 2006. aasta lõpus sündis MTÜ Tuulekell. Esimene tuleproov oli Enn Vetemaa lavastuse „Roosiaed” korraldamine Kiviloo mõisas.

Kümne aasta jooksul on Tuulekella tegevuste rida aina pikenenud – peamiselt teatakse neid kui Raasiku kunstikeldri ja rakupõletuskeraamika õpetamise eestvedajaid, Harju-Jaani kihelkonnapäevade korraldajat, kohaliku ajaloo tutvustajat. Aastate taha jäävad vabaõhulavastused ning muusikaprojekt „Tornid helisema”.

Raasiku rahvamaja endine juhataja, praegu Kose valla kultuurinõunik Margit Eerik meenutas, et just „Tornid helisema” 2013. aastal oli projekt, mis andis talle märku – see on tulemus, mille nimel tasub vaeva näha: „See oli nii ilus ja ehe, kui Raasiku kolm ajaloolist torni – kiriku, raudteejaama veetorni ja pritsukuuri uksed – olid korraga avatud ning seal toimusid koorilaulukontserdid. Neist kahes viimases polnud koorilaul kunagi varem kõlanud. Tegime veetornis talgupäeva, koristasime, panime sisse lõhnaküünlad.”

Tema abikaasa, kunstnik Mait Eerik rääkis, et talle on eredalt meelde jäänud Ivar Põllu lavastus „Ernesaks ja Oamats”, mida Tuulekella eestvedamisel mängiti 2008. aastal, Raasiku vallast pärit helilooja Gustav Ernesaksa 100. sünniaastapäeva puhul Raasikul Harju-Jaani kirikumõisas.

Mait Eerik: „Oli erakordselt vihmane suvi, sadas lakkamatult mitu etenduse päeva. Lavastusse oli kaasatud üks hobune, kes tõmbas end lahti, hüppas armuhoos peale ühe näitleja autole, näris ja näksis seda.”

Tänavu suvest on tal meeles Harju-Jaani kihelkonna jalgrattamatk Raasiku ja Anija valla teedel: „Otsustasime, et mööda suuri teid minna oleks igav. Palju põnevam on läbida väiksemaid kõrvalteid ja minna üle põllu. Vahel tuli tassida jalgrattaid mitusada meetrit, läbida sügav kraav.”

Ta lausus, et Tuulekella tegevusi on täpselt nii palju, kui hobikorras teha viitsib: „Kui teed vabast ajast, valid, mida teed. Oluline pole, kui palju asju teha. Kümne aasta jooksul võib teha ka ühe suure ja korraliku asja, järelikult meil on olnud mõtteid rohkem.”

Harju-Jaani pärandi hoidjad

Maire Karind jutustas, et tema juhtimisel korraldas Tuulekell kevadel Anija mõisas rahvuste õhtu kontserdi: „See oli alles sissejuhatus, mõtteid on veel, kuidas sügavuti minna. Idee sai alguse, kui käisin Olustvere mõisas vaatamas Tšehhovi „Onu Vanjat”. Vaheaeg oli kaminaruumis, kus esitati vanu vene romansse. Poleks iial uskunud, et mind need niimoodi lummavad, ihukarvad tõusid püsti. Otsustasin, et sellist asja on vaja korrata. Sain ühendust Jõhvi kontserdimajas tegutseva Tuuleveski teatriga, kes esitavad ka vene romansse. Anija mõisa saal sai puupüsti rahvast täis.”

Margit Eerik lausus, et 10 aastat on pakkunud kohtumisi paljude tublide ja toredate inimestega, Raasikul on tekkinud sõpruskond naisi, kes käivad Tuulekella peaaegu igal üritusel, suured sõbrad ja toetajad on ka kohalikud koduloo-uurijad: „Meid ühendab idee ja usk projekti sündimisse. Meil pole algkapitali, igat üritust peab hakkama müüma nullist. Birkenruh’ mõisa kohta öeldi, et see on ju prügimägi, lõpuks aga lummav mänguplats, kus esietendus „Birkenruh episood. Kurb armulugu”.”

Kui enamik Tuulekella üritusi on Harju-Jaani kihelkonnas ehk Raasiku, Anija, Jõelähtme vallas, siis kaugemale on jõudnud saarematkad ning rakupõletus, millega on käidud Karulas ja Haapsalus muinastulede ööl. Rakutehnikas keraamikapõletusele meeldib Tuulekellale kutsuda erinevaid inimesi, muusikuid, siduda keraamika valmistamine sumeda seltskonnaõhtuga.

Tuulekella kasutuses on

ka Raasiku rahvamaja kelder, mis on muudetud kunstikeldriks. Seal teeb Raasiku kooli kunstiõpetaja Marju Kondratjev igal kolmapäeval lastele keraamikaringi. Ka täiskasvanud kohtuvad korra nädalas.

Tuulekell tähistas oma 10. sünnipäeva 9. detsembril Raasiku rahvamajas, esines Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoor.

Margit Eerik: „Käisin välja mõtte, et sünnipäeva võiks siduda Ernesaksaga. Anija vallavanem, koori laulja ja meestelauluseltsi endine esimees Arvi Karotam haaras mõttest kinni ning pakkus, et kogukonnale võiks kinkida kontserdi koorilt, kelle üks eesmärke on hoida Ernesaksa mälestust. Hea meel, et tasuta kontsert tõi saali rahvast väga täis.”

Tuulekell on ürituste korraldamiseks raha saanud Raasiku ja Anija vallavalitsuselt, kohalikelt ettevõtetelt Raasiku Elektrist ja Mistra-Autexist, Kultuurkapitalist ning Kohaliku Omaalgatuse Programmist.

Mis järgmisena plaanis, Tuulekella eestvedajad veel öelda ei taha, kuid lausuvad, et ideid on küll, inspiratsiooni tuleb juurde ning küllap sünnivad ka uued projektid.