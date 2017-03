Raasiku lasteaia töötajad lavastasid KIVIRÄHKI näidendi

„Sibulad ja šokolaad” sai valmis Raasiku valla 25. sünnipäevaks.

Reedel, 10. märtsil, Raasiku valla juubelinädalal, jõudis Raasiku rahvamajas esimest korda lavale Andrus Kivirähki näidend „Sibulad ja šokolaad”. Näitlesid Raasiku lasteaia Oravake töötajad.

Alguses oli planeeritud, et toimub suur teatripäev, kus saavad esineda kõikide rühmade lapsed, täiskasvanud üllatavad näidendiga. Mõni päev enne üritust teatas aga lasteaia direktor Stella Heiberg, et haigus on murdnud maha paljud lapsed ja ka muusikaõpetaja. Ainus rühm, kelle etteaste polnud seotud muusikaõpetajaga, oli Lendoravate rühma rahvatants, mis koos näidendiga ka rahvamajas lavale jõudis. Laste juhendaja oli nende õpetaja Liina Veerbaum.

Saali publikut täis toonud ja tugeva aplausi teeninud näidend „Sibulad ja šokolaad” oli lasteaia endise direktori, praeguse õpetaja Linda Wróbeli lavastatud.

Ta rääkis, et tegelikult oli soov korraldada samasugune teatripäev, nagu möödunud aastal: „Hiljem aga selgus, et iga asutus peab valla sünnipäeva puhul korraldama mingi ürituse. Otsustasime, et kuna kahte üritust kahel kuul ei jõua, teeme etenduse valla sünnipäevaks.”

Lavastajaks pandi ta tagaselja: „See otsustati pedagoogilise nõukogu koosolekul, kus mind polnud kohal. Teatakse minu teatrihuvi ning et käin Tallinna rahvaülikoolis Kristo Viidingu teatristuudios. Kuna tegeleme seal just ulmeteemaga, tahtsin ka Raasikul midagi sellist proovida.”

Linda Wróbel, kes on ka Raasiku harrastusnäitetrupi Lustiring liige, võttis seejärel raamatukogust endale palju lastenäidendeid ja hakkas otsima sobivat. Ta pani kokku Andrus Kivirähki „Sibulad ja šokolaad” ning Dagmar Normeti „Jumpovaari”.

Lavastaja sõnas, et teksti on palju kärbitud ja kohandatud, sisse toodud valla sünnipäeva teema, mille tekstid kirjutas ta ise.

„Otsisin nime planeedile, kust tulnukad lavastuses tulevad. Kuna Raasiku kõlab tagurpidi väga kõlavalt, sai nimeks Ukisaar. Tulnukate nimed Adnil ja Akiraam ehk Linda Wróbel ja Maarika Lekarkin,” rääkis lavastaja, kes ka ise lavale astus.

Näitlema valis ta õpetajad, kellega koos on lasteaias tehtud palju näidendeid: „Uus õpetaja on Külliki Kessel, kes pole meiega koos varem teinud, sest tuli alles jaanuaris meie lasteaeda tööle. Ta sai suurepäraselt hakkama!”

Lavastaja tõdes, et proovide periood oli raske, sest õpetajad käivad tööl erinevatel päevadel. Proove tuli teha aga igal päeval.

Ta lausus, et jäi näitlejatega väga rahule, kõik osatäitjad sobisid oma rolli hästi ning koos aidati kaasa lavastuse valmimisele. Tulnukate tähelaeva meisterdas Maarika Lekarkin, muusikat aitas valida ja kavalehe tegi Ira Haavisto. Valgustuse ja heliga tegeles Erik Tammsoo. Lavastust tulid vaatama nii lapsed, nende vanemad kui ka need, kellel pole lasteaiaga seost. Mare ja Toomas Männik Kostiverest ütlesid, et nende mõlemad, nüüdseks täiskasvanud lapsed on käinud Raasiku lasteaias ning saanud sealt julguse ja lavakogemuse: „Alles märtsi alguses avasid Raasiku lasteaia õpetajad maalinäituse, nüüd etendavad Kivirähki ja suurepärasel tasemel. See eneseväljendusviis on lastele tohutu eeskuju.”