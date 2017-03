Raasiku Joker II ja Kuusalu Rada alustavad uut hooaega III liigas

Eesti jalgpallimeistrivõistlustel alustavad uut hooaega ka madalamate liigade võistkonnad.

IV liigast III liigasse tõusnud Raasiku FC Joker II peab, nagu pidas ka esindusmeeskond, oma liiga idatsoonis avamängu. See on 30. märtsil Raasikul ning mängitakse Paide Linnameeskond III vastu.

Jokeriga samas, idatsoonis, võistleb algaval hooajal ka Kuusalu JK Rada (treener Kristo Valdna), kes veel mullu mängis II liigas. Kuusalu meeskonna 1. vooru mäng FC Järva-Jaani meeskonna vastu on edasi lükatud augustisse, ka 2. vooru mäng peetakse suvel ning esimesena peab Rada hoopis 3. vooru mängu. See toimub 16. aprillil Paides JK Väätsa Vald vastu.

III liiga idatsoonis võistleb 12 meeskonda, hooaja jooksul peetakse kõigiga kaks mängu, viimased neist on oktoobris.

Aprillis algavad mängud ka IV liigas. Esmakordselt osaleb selles Anija JK võistkond, kes teeb kaasa IV liiga põhja-ida­tsoonis. Meeskonna treener on Mihkel Kuuse. Esimene mäng peetakse 19. aprillil Lool Tallina Depoo vastu. Esimene kodumäng Kehra uuel staadionil on 30. aprillil Tallinna JK Piraajaga.

IV liigas Ida-põhjatsoonis osaleb tänavu 9 meeskonda, kõigiga peetakse kaks mängu.