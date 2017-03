Raasiku FC Joker kaotas esimese kodumängu

Eesti jalgpalli meistrivõistlustel esiliiga B-s kaotas Raasiku Joker teise mängu, mis oli ühtlasi meeskonna esimene kodumäng, Vändra JK Vaprusele jäädi pühapäeval, 12. märtsil alla 1:2.

Mängu kõik väravad löödi avapoolajal – 22. mänguminutil läks Vändra meeskond juhtima 1:0, 7 minutit hiljem suurendati eduseisu veel. 38. mänguminutil vähendas Rene Lill Raasiku meeskonna kaotuse taas üheväravaliseks, kuid rohkemat enam ei suudetud.

Kahe mängu järel on Raasiku Joker liigatabelis 10 meeskonna seas 3 punktiga 4. kohal, kuid sama palju punkte on veel kuuel meeskonnal. Jokeri järgmine mäng on kolmapäeval, 15. märtsil Tallinnas Kalevi staadioni kunstmuruväljakul. Vastane on JK Tallinna Kalev U21, kelle mõlemad senipeetud liigamängud on lõppenud viigiga.