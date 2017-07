Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu al­ga­tas ühe­hää­le­selt val­la aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se aas­ta­teks 2018-2028. Pa­ral­leel­selt käib val­las prae­gu val­la üldp­la­nee­rin­gu te­ge­mi­ne, mil­le koos­ta­jad soo­vi­vad saa­da aren­gu­ka­vast in­fot ning mõt­teid. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi sõ­nas, et aren­gu­ka­va koos­ta­mi­se põ­hi­foo­kus on ko­gu­kon­na heao­lu. Aren­gu­ka­va on plaa­nis vas­tu võt­ta 2018. aas­tal.