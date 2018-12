Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kut­sub ela­nik­ke re­gist­ree­ri­ma end Raa­si­ku val­la ela­ni­kuks. „Ole­me Raa­si­ku val­las tei­nud pal­ju suu­ri sam­me pa­re­ma elu­kesk­kon­na loo­mi­seks – val­mi­nud on uus spor­di­hoo­ne Raa­si­kul, val­mi­mas staa­dion ja suu­rem koo­li­ma­ja Aru­kü­las, pa­ran­da­me mõi­sa­hoo­neid õpi­tin­gi­mus­teks ning ra­ja­me ja pa­ren­da­me teid. On kin­del, et il­ma oma ini­mes­te mak­su­tu­lu­ta me se­da ei suu­daks,“ on val­la­va­lit­su­se üles­kut­ses. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et suurt kam­paa­niat ja au­hin­da­de loo­si­mist tä­na­vu ka­vas po­le, pi­gem soo­vi­tak­se ela­ni­ke­le meel­de tu­le­ta­da, et on olu­li­ne ol­la ko­du­val­la ko­da­nik: „Kes soo­vi­vad, nen­de juur­de lä­he­me ko­ha­le, ai­ta­me re­gist­ri­toi­min­gud ära te­ha. Võ­ta­me ühen­dust ka nen­de­ga, kes on mei­le re­gist­ree­ru­nud val­la täp­su­se­ga.“