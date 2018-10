Raa­si­ku rah­va­ma­ja sok­li soo­jus­ta­mi­ne lük­kub järg­mis­se aas­tas­se, ku­na val­la­va­lit­sus tü­his­tas han­ke tu­le­mu­sed. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et han­ke­le esi­ta­ti 4 pak­ku­must. Val­la­va­lit­sus oli töö hin­naks ar­ves­ta­nud li­gi 23 000 eu­rot, han­kes pa­ku­ti hin­du va­he­mi­kus 33 000-60 000 eu­rot. Esial­gu tun­nis­ta­ti edu­kaks OÜ Tar­vap­ro­jekt pak­ku­mi­ne, mis oli hin­na poo­lest kõi­ge sood­sam. „Kui soo­vi­si­me ha­ka­ta le­pin­gut sõl­mi­ma, sel­gus, et et­te­võt­tel on üs­na suur mak­su­võlg­ne­vus ning me ei ris­ki­nud vas­tu tal­ve sel­li­se et­te­võt­te­ga nii­su­gust tööd et­te võt­ta,“ lau­sus val­la­va­nem.