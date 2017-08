POLITSEIKROONIKA

PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

29. juulil teatati, et Kiiu alevikus Mõisa teel tekkis konflikt kahe mehe vahel. Konflikti käigus sai kergemaid vigastusi 51aastane mees.

30. juulil kell 00.13 teatati, et Loksal Tallinna maanteel on süttinud põlema euroaluste kuhi. Päästjad kustutasid umbes 2,5 meetri kõrguse kuhja.

Möödunud nädalal pidasid Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad Loksal kinni 47aastase Ruslani, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Eeluurimise info põhjal ahvatles mees alaealisi tüdrukuid, meelitas enda koju ning väärkohtles seksuaalselt. Mees on korduvalt kriminaalkorras karistatud laste vastu suunatud seksuaalkuritegude eest. Mees on vahi all. Tuvastatud on 3 võimalikku kannatanut, tüdrukud vanuses 9-12. Ohvreid võib olla rohkem. Lapsevanematel palutakse lastega rääkida, kõigil võimalike teiste süütegude pealtnägijatel ning kannatanutel võtta ühendust Põhja prefektuuri lastekaitseteenistuse telefonil 5301 9938.