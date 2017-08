POLITSEIKROONIKA

PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

18. juulil kell 22.06 teatati, et Loksal Posti tänaval on põleng kasutuseta saunahoones. Hoone on põlenud ka eelnevalt. Päästjad kustutasid tulekahju.

19. juulil kell 14.20 toimus liiklusõnnetus Raasiku vallas Kiviloo külas, kus 5aastane poiss sõitis laste ATVga koduhoovist välja vasakule, vastu tee ääres olevaid kive. Laps toimetati Tallinna Lastehaiglasse.

21. juulil teatati, et Loksa linnas Tallinna tänaval lõi 47aastane mees 9aastast last ning tekitas lapsele valu.

21. juulil kell 19.15 sõitis 35aastane mees Kuusalu vallas Kotka külas Liiapeksi-Loksa maantee 11. kilomeetril sõiduautoga Toyota Land Cruiser tagant otsa ees sõitnud ja pidurdanud sõiduautole Peugeot 206, mida juhtis 68aastane naine. Peugeot’s kaasreisijana viibinud kolm naist (62aastane, 65aastane ja 66aastane) toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

22. juulil kell 22.26 teatati, et Anija vallas Arava külas on süttinud põlema saun. Inimesed viga ei saanud. Päästjad said sauna leiliruumist alguse saanud põlengu kustutatud kell 23.40.