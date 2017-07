PÄÄSTE-, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

29. juunil kell 18.43 tuli häirekeskusele teade, et Anija vallas Lilli külas põlevad põllul põhupallid. Päästjad tegid kindlaks, et teest 400 meetri kaugusel põleb põllul 17 põhupalli, metsale ja hoonetele ohtu ei ole. Kustutustööd kestsid 20.44ni.

26. juunil teatati, et Kuusalu vallas Kiiu alevikus lõi 52aastane alkoholi tarvitanud mees 54aastast abikaasat ning tekitas naisele vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.