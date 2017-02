PÄÄSTEAMET, POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

6. veebruaril teata­ti, et Raasiku alevikus Tal­linna maanteel seis­nud Ford Transitist va­ras­tati tööriistu ja re­monditarvikuid. Esialg­ne kahju on 1093 eurot.

11. veebruaril teatati, et Raasiku vallas Arukülas lõi 47aastane mees 34aastast naist ning tekitas talle vigastusi. Politseinikud pidasid mehe kinni.