Kuu­sa­lu val­la­va­lit­sus kin­ni­tas Pe­das­pea kü­la­va­ne­maks Kai­ri Pirk-Va­tu­ne­ni. Kü­la­va­ne­ma va­li­mi­seks kor­ral­da­tud koo­so­lek toi­mus 25. no­vemb­ril, val­la esin­da­ja­na osa­les vo­li­ko­gu esi­mees Mait Kröönst­röm. Koo­so­le­kul osa­le­nuid oli 20, Kai­ri Pirk-Va­tu­nen sai va­li­mis­tel osa­le­nud kõi­gilt 17 pü­sie­la­ni­kult poolt­hää­le. Re­gist­ri jär­gi on Pe­das­peal 32 ela­nik­ku. Pe­das­pea se­ni­ne kü­la­va­nem Hei­no Lõu­ke loo­bus ame­tist. Ta kom­men­tee­ris, et on kü­la­va­ne­ma ame­tit pi­da­nud üle 25 aas­ta ja aeg on an­da üle noo­re­ma­te­le.