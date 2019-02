Palju õnne, Kehra komando!

Kehra päästekomando tähistab reedel, 1. veebruaril 25. sünnipäeva. Kutselised päästjad hakkasid Kehras tööle 1994. aastal. Esialgu asusid päästjad Kehra külas ASi Propaan gaasikontori majas. Esimestest päevadest peale on komandot juhtinud pealik Aivar Kari.

Seoses juubeliga kogusid Kehra päästjad fotosid 25aastase tegevuse kohta ning detsembri algusest on komando Facebooki-lehel avaldatud pealiku kirjutatud mälestusi koos fotodega. Postitused on populaarsed, saanud arvukalt jälgijaid ja ka jagajaid. Avaldame Sõnumitoojas Aivar Kari koostatud ülevaate Kehra komando tööst ja elust-olust lühendatud järjeloona, seekord on lehes esimene osa.