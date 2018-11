Õpetaja oluline roll

Tutvustame Aruküla elaniku, Raasiku ja Kehra kooli teadusringide juhendaja, TalTechi rakenduskeemia ja biotehnoloogia tudengi Martin Möllitsa ja ta kursusekaaslaste firma Timey uusi plaane – osaletakse ETV saates „Ajujaht“, lootus on viia nende väljatöötatud „parim enne“ indikaator Aafrika turule.

Martin Möllits rääkis Sõnumitoojale, et tema elukutsevalikut mõjutas Jüri kooli keemiaõpetaja Maarika Avloi, kelle tunnid olid väga huvitavad. Pärast 8. klassi kolmandat keemiatundi teatas Martin Möllits kodus, et läheb keemiat õppima. Tema klassikaaslastest valisid viis õpilast keemia eriala. Ta suhtleb oma endise õpetajaga sageli, vahetab kogemusi ning on käinud teadusringiga Jüri koolis külas. Oma õpetaja eeskujul püüab temagi teha teadusringi lastele keemia põnevaks.

Edu idufirmale Timey „Ajujahis“ ja äris! Soovime jõudu ja nutikust reaalainete õpetajatele, et muuta noorte jaoks tunnid huvitavaks ning suunata nad valdkonda, mis võib viia uute ja innovaatiliste leiutiste-toodeteni.