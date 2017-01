MTÜ Pikavere Mõis korraldas kodanikukampaania tänupeo

Osalejatele tasuta tantsuõhtul esines ANNE LOHO.

11Pikavere mõisas traditsiooniks saanud tantsuõhtu oli laupäeval, 7. jaanuar teistsuguses meeleolus. Detsembris kuulutas MTÜ Pikavere Mõis välja Anne Loho tantsuõhtu 5eurose piletiga, pärast jõule tehti tantsuõhtu kuulutusse muudatus – pidulised raha maksma ei pidanud, sest Raasiku vallas täitus 5000 kodaniku piir. Aktiivsel kampaaniaperioodil aitasid ka Pikavere kogukonna liikmed levitada kampaaniasõnumit ja otsida registrisse uusi kodanikke. MTÜ otsustas, et pidu on kingitus kogukonnale saavutatud eesmärgi puhul.

MTÜ Pikavere Mõis liige Alice Suurkuusk rääkis, et tänupeo tegemise idee tuli juba sügisel, ka vallavalitsusele sai mõttest teada antud, kuid enne 5000 kodaniku täitumist seda välja kuulutada ei julgenud: „Anne Loho on meil varemgi esinenud ning rahvas teda väga soojalt vastu võtnud. Ta oli nõus esinema meie korraldatud tantsuõhtul sponsorluse korras. Tantsuõhtutel käib rahvast Raasiku, Rae, Kose ja Anija vallast, tullakse isegi Tallinnast.”

Ta sõnas, et haldusreform oli Pikaveres aktiivne teema aastaid: „Oleme kutsunud lapsevanemaid toetama oma kogukonda ja koduvalda sissekirjutusega ja lapse siia lasteaeda ja kooli panemisega.”

Kui Arukülas ja Raasikul tegid kampaaniaperioodil aktiivselt tööd volikoguliikmete seltskonnad, kes käisid poodides ja ukselt uksele, siis Pikaveres kogunesid valla lõunapoolse osa aktiivsed elanikud Kiviloolt Mallavereni, kaasatud olid külavanemad ja vabatahtlikud, kes käisid ukselt uksele, helistasid, saatsid meile, suhtlesid sotsiaalmeedias, aitasid täita avaldusi ja viisid neid vallamajja. Aktiivgrupp kogunes mitmeid kordi, anti tagasisidet, arutati tulevikuplaane. Koosolekutel käisid ka vallavanem Raivo Uukkivi ja registripidaja Heli Tenslind, kes rääkisid kampaaniast, selgitasid registritoiminguid.

Alice Suurkuusk lausus, et meeskond oli suur: „Aktiivsemad olid Markko Maasik, külavanem Andres Kallaste, Virve Hansar, Apo Tuuling, Ülari Kind, Helju Kadakas, Kristiina Maripuu, Katt­ri Ivanov, lisaks mitmed teised.”

Kampaania käigus sai tema sõnul selgeks, et inimesed ja nende vajadused on väga erinevad: „Oli neid, kes polnud teadlikud, et nende maksud laekuvad koduvalda, omasid Tallinnas sissekirjutust tasuta ühistranspordi pärast. Samuti arvati, et sissekirjutus muutub kolimisega automaatselt. Mõni arvas, et võiksime liituda Kose vallaga, sest see on ajalooliselt nii olnud. Öeldi ka, et ei meeldi volikoguliikmete niiöelda kaklemine, kus kogu jõud kulub üksteise mustamisele. Kohtas ka suhtumist, et vald pole minu jaoks midagi teinud, miks pean maksud siia tooma. Samas oli näha positiivsust, üllatumist ja soovi kampaanias kindlasti osaleda.”

Kui palju uusi kodanikke Pikavere piirkonnast kampaania käigus valda tuli, ta öelda ei oska: „Me arvestust ei pidanud. Käisime vestlemas, arutlemas, aga valiku teeb siiski inimene ise. Meie ei võta au enda peale, see jääb ikkagi inimesele, kes tuli kodanikuks oma südametunnistuse sooviga, et jätkuks iseseisev Raasiku vald.”